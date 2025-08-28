Frente al presidente Prabowo, el Ministro del Interior, Tito transmitió tres pasos importantes para fortalecer la capacidad fiscal

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian dio tres pasos importantes para las regiones en la capacidad de fortalecimiento fiscal. Los tres pasos incluyen la aplicación de la eficiencia del presupuesto, el fortalecimiento del papel del sector privado, así como la capacidad de los jefes regionales para capturar oportunidades para la realización del programa nacional implementado por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos Interiores en la Ceremonia de Apertura de la Autonomía de la Asociación de Gobierno de la Regencia de Indonesia (APKASI) Expo 2025 en la Exposición de la Convención de Indonesia BSD (ICE), Tangerang Regency, Banten, jueves (8/28/2025). El evento fue inaugurado oficialmente por el presidente indonesio Prabowo Subianto.

Explicó que las áreas con fuerte capacidad fiscal estaban marcadas por Ingresos generados localmente (PAD) es más alto que el fondo de transferencia del gobierno central. Según él, una fuerte capacidad fiscal fomentará más regiones independientes y no dependerá de la transferencia central.

El Ministro de Asuntos Interiores del Interior informó, mientras dio una sesión informativa en los productos legales regionales de la Reunión de Coordinación Nacional (Rakornas) en la ciudad de Kendari el miércoles (27/08/2025), enfatizó la importancia de la región para comprender las condiciones sociales de la comunidad antes de compilar productos legales y políticos.

«Las condiciones socioeconómicas de la comunidad que deben considerarse. Luego también realizan la socialización antes de implementar, haciendo políticas», dijo el Ministro del Interior.

En el contexto del fortalecimiento de la capacidad fiscal, enfatizó que las regiones examinan el presupuesto cuidadosamente para que la realización sea realmente eficiente y que no haya desperdicio. Además, esto también es una atención seria del presidente Prabowo Subianto.

Ministro de Asuntos Interiores, el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Apoye totalmente la eficiencia presupuestaria en la región a través de la emisión de letras circulares (SE). Le recordó a las regiones que priorizaran el presupuesto en los programas que tienen un impacto directo en las personas.

Además, las regiones también necesitan desarrollar una estrategia de mejora de la almohadilla que no cargue a las personas, una de las cuales es involucrando al sector privado. En este caso, el Ministro de Asuntos del Interior invitó a las regiones a colaborar con la Cámara de Comercio e Industria (Kadin) que tienen redes a las regiones.

«Así que lo envío a la cabeza regional, no todos los jefes regionales tienen instintos comerciales, tú. Así que digo [kepala daerah cukup mendengarkan dan] Solo siéntate, déjalos hablar. ¿Cuál es el potencial de estas regiones, nuestras respectivas regiones «, dijo el Ministro del Interior ante el presidente Prabowo?

Si el sector privado vive, contribuirá indirectamente al aumento de los impuestos locales. Este paso se considera no cargar a la gente. Además, también se alienta a los jefes regionales a aprovechar la realización de programas del gobierno central como comidas nutricionales gratuitas (MBG), cooperativas de la aldea/aldea Merah Putih, escuelas de personas y otros programas estratégicos. Al utilizar el programa, se cree que la economía regional se está moviendo.

«Bueno, uno de nuestro asombrado Sir, en el norte de Maluku. El gobernador del norte de Maluku Sherly Pak, ayer también le dijo al foro que combine el programa MBG con el programa cooperativo rojo y blanco. Pak Dadan (jefe de la Agencia Nacional de Nutrición) que ya conozco, el Sr. Dadan ha estado allí, señor», dijo.

Al optimizar el programa, además de poder apoyar la realización de los programas nacionales, las regiones también se beneficiarán que pueden aumentar el PAD. El Ministro del Interior espera que otras regiones puedan seguir pasos similares.

También asistió al evento el ministro del gabinete rojo y blanco, el jefe de la policía nacional, el comandante de TNI, presidente del DPD RI, presidente de Apkasi Bursah Zarnubi, así como administradores de APKASI de toda Indonesia.

Después del evento, el Ministro del Interior acompañó al presidente Prabowo Subianto para revisar el stand de la Exposición de Productos MSME de las regiones. Durante la revisión, el Presidente y el Ministro del Interior parecían hablar con los gerentes de stands de MSME.