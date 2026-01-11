Frente al Persija, Bojan Hodak dejó este mensaje a los jugadores del Persib

VIVA – Duelo persib Bandung se defendió persia Se prevé que Yakarta vuelva a hacer calor. Sin embargo, detrás de la alta tensión de este clásico partido, el técnico de Persib Bojan Hodak En realidad, enfatiza una cosa crucial para los jugadores: mantener la calma.

La jornada 17 de la Superliga 2025/26 se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api el domingo 11 de enero de 2026 a las 15.30 horas. Hodak cree que el partido contra Persija siempre está lleno de emociones y tiene potencial para ser intenso desde el primer minuto.

El técnico croata considera que el duelo entre Persib y Persija es uno de los derbis más importantes de la región del Sudeste Asiático. Por tanto, según él, la motivación ya no es el principal problema para los jugadores.

«Este es uno de los derbis más importantes del sudeste asiático. Por lo tanto, ya no necesito motivar a los jugadores. De hecho, tengo que calmarlos y no emocionarlos demasiado», dijo Hodak en una conferencia de prensa previa al partido en el estadio GBLA, el sábado 10 de enero de 2026.

Hodak predice que el partido será reñido considerando la posición relativamente equilibrada y la calidad de los dos equipos. Persib y Persija tienen la oportunidad de asegurarse el estatus de campeones a mitad de temporada.

Destacó las fortalezas de cada equipo en función de su desempeño hasta el momento. Según sus palabras, Persib se desempeñó sólidamente en el sector defensivo, mientras que Persija fue más productivo en términos de marcar goles durante la mitad de la temporada.

«Si lo miras ahora, somos mejores en defensa. Pero ellos han marcado más goles en esta mitad de la temporada», dijo Hodak.

Sin embargo, Hodak destacó que la ventaja de jugar en casa es un factor importante para su equipo. Se espera que el apoyo total de Bobotoh en GBLA pueda ejercer presión adicional sobre el oponente mientras mantiene la concentración de los jugadores de Persib durante todo el partido.

«Tenemos la ventaja de jugar en casa, el estadio estará lleno, ellos (Bobotoh) nos apoyan y espero que podamos sacar un resultado positivo en el partido de mañana», concluyó.

Este partido no se trataba sólo de calidad técnica, sino también de gestionar las emociones en medio de una atmósfera estresante en el estadio. Para Persib, la calma puede marcar la diferencia en este duelo lleno de prestigio.