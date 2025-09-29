Frente al jefe de policía nacional de la Coalición de la Sociedad Civil, Delpedro CS, fue liberado, Kontras también pidió …

Yakarta, Viva – La presión de la Policía Nacional para liberar a los activistas que fueron detenidos después de finales de agosto de 2025, entregados directamente Coalición de la sociedad civil el Jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo En un diálogo público con la presentación del tema de las opiniones en derechos y obligaciones públicas, las acciones anarquistas son responsabilidad legal ‘en el Auditorio Stik-Ptik, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Director de Amnistía Internacional Indonesia, Usman Hamidenfatizó que los activistas arrestados, incluido el director de la Fundación Lokataru. Delpedro MarhaenNo es digno de ser condenado.

«También transmitimos a la policía hoy, incluido el jefe de la policía nacional, para liberar a los activistas que todavía están siendo detenidos», dijo Usman.

Usman Hamid y estudiantes que fueron diferidos por su detención Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Además de Delpedro, también se arrestaron otros nombres, incluido el personal de Lokataru Muzaffar Salim, los Tiktokers Figha Lesmana, la cuenta del administrador de Instagram, Gejayan llamó a Syahdan Husein, activista estudiantil Khariq Anhar, el hombre con el Rap Initials, y Mohammad Fahrozi, quien fue arrestado en Yoggakarta y examinado por la Policía de la Policía del Este.

Exigieron que la Policía Nacional otorgue inmediatamente la suspensión de la detención y las opciones de justicia restaurativa. Coordinador ContrasteDimas Bagus Arya, también instó a que todos los activistas y la masa de acción arrestados fueran liberados. Dijo que sus acciones no podían ser condenadas porque simplemente expresaban opiniones.

«Porque están involucrados en un esfuerzo por alentar la defensa, involucrados para expresar expresiones y también opiniones en público, por lo que no pueden ser suspendidos o confrontados. Además», dijo Dimas.

No solo una cuestión de detención, Kontras destacó a dos personas que hasta ahora no han sido encontradas después de los disturbios, a saber, Reno Syaputra Dewo y Muhammad Farhan Hamid. Ambos fueron vistos por última vez en Mako Brimob Kwitang el 29 de agosto de 2025.

«Finalmente, fueron vistos el 29 de agosto en la ubicación de Mako Brimob Kwitang, y nosotros también transmití a la policía que este también podría ser el deber de la policía, de modo que el trauma del pasado no funcionó, sobre la eliminación forzada», dijo Dimas.

Mientras tanto, el presidente de Ylbhi, Muhammad Isnur, también le pidió a la Policía Nacional que detuviera la criminalización de los activistas. Consideró que la policía debería fortalecer el paradigma de los derechos humanos en cada manejo de manifestaciones.

«Alentamos a la policía a mejorar su paradigma y conocimiento a más respeto, comprensión y dominio de los derechos humanos, controlando los valores civiles», dijo Isnur.