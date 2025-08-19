Yakarta, Viva – lanzamiento libro ‘Brillo‘S White Liber’ en la Universidad de la Universidad Gadjah Mada (UC UGM), Yogyakarta, cambios como escenas de películas de thriller. Las luces y los aires acondicionados (AC) se apagaron de repente justo cuando el evento estaba a punto de comenzar el lunes 18 de agosto de 2025.

Autoridad legal Roy Suryo CS, Ahmad Khozinudin, acusó al incidente no solo un trastorno técnico, sino un sabotaje planificado para frustrar el evento. Además, el incidente fue presenciado directamente por figuras nacionales, que van desde el ex general de Ksad (ret.) Tyasno Sudarto, dijo Didu, hasta experto legal, refleja Harun.

«Justo al leer la oración, de repente las luces y los aires acondicionados fueron apagados por UGM. Aunque para el baño y los demás todavía estaban encendidos. ¡Esto es realmente brutal!» Ahmad fue citado diciendo el miércoles, agosto de 2025.



Abogado de Tpua, Ahmad Khozinudin (medio)

Ahmad reveló otra irregularidad. La noche antes del evento, el UGM UGM fue visitado por los oficiales de seguridad del campus y la policía del sector bulaksumur. A la mañana siguiente, el UGM UGM canceló unilateralmente el alquiler de la sala, a pesar de que el comité había pagado el pago.

Pero el comité y los participantes se negaron a dispersarse. Todavía se reunieron en la cafetería UGM UGM y cambiaron el evento a suave lanzamiento.

«Luego, a las 2:00 pm, han llegado los principales medios de comunicación, el evento del almuerzo se convirtió inmediatamente en un evento de lanzamiento suave», dijo.

El evento todavía comenzó a cantar la canción Indonesia Raya y Himne Gadjah Mada. Aunque en una condición tensa y oscura, el comité no tenía miedo. Con solo un capital de altavoces inalámbrico, el evento continúa ejecutándose hasta que esté terminado.

«Esto es tenso, esto es extraordinario. En la era de la independencia que han pasado 80 años, resulta que la independencia cree que no ha sido independiente, todavía colonizada», dijo nuevamente.