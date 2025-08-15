Frente a Prabowo, Puan reveló el Ministerio de Derecho al DPR sobre la eficiencia del presupuesto

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio Señora. Revelar los ministerios y las instituciones estatales a menudo transmiten la gran cantidad de corazones o confían en las comisiones de DPR que son sus socios, con respecto a las políticas de eficiencia llevadas a cabo por el presidente Prabowo Subianto.

Los ministerios/instituciones transmiten un dilema entre los programas prioritarios, presupuestoy políticas de eficiencia a los socios de la Comisión DPR Ri. Puan lo llama el problema del «triángulo amoroso».

«Estimado presidente, con respecto a la eficiencia del gasto en 2025, sus ministerios/instituciones a las comisiones que son socios; confían en el problema del ‘triángulo amoroso’: programas prioritarios, políticas de presupuesto y eficiencia adicionales», dijo Puan Maharani en la apertura del complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, viernes 16 de agosto, 2025.

«Pero el triángulo amoroso no tiene que terminar con un corazón roto, porque todas las partes pueden entender los intereses de los demás y colocar los intereses de las personas por encima de todo», continuó Puan

Según él, eficiencia presupuestaria que el gobierno lleva a cabo en línea con el mandato de la ley de finanzas estatales que requiere Apbn Gestionado de manera efectiva, eficiente, ordenada, transparente, cumpliendo un sentido de justicia y un sentido de propiedad.

Puan también explicó que durante la sesión anterior, el DPR junto con el gobierno había discutido y acordado las políticas macroeconómicas y los puntos principales de la Política Fiscal (KEM PPKF) APBN para el año presupuestario 2026.

Este acuerdo será la base del memorando financiero y el proyecto de ley APBN 2026 que será transmitido por el presidente Prabowo Subianto.

«Detrás de cada puesto de presupuesto de APBN, expectativas ocultas de millones de personas; ¿pueden sus hijos seguir ir a la escuela? ¿Pueden las personas ir a tratamiento?

Afirmó que la preparación y la discusión del presupuesto estatal no es solo un asunto técnico, sino que también se refiere a la justicia y las alineaciones del estado hacia la gente.

«Es la esperanza de todas las personas, que el proyecto de presupuesto estatal de 2026 sea entregado hoy por el presidente hoy, pueda facilitar aún más la vida de las personas. Asimismo las expectativas de todas las provincias y distritos/ciudades, para que el APBN del año fiscal 2026 pueda ayudar a fortalecer el desarrollo en los regiones», dijo.