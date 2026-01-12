Frente a Prabowo, Bahlil admitió que el proyecto Balikpapan RDMP tuvo mucho drama.

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia admitió que en el proceso de desarrollo del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Balikpapan (RDMP), muchosdrama‘ o los problemas y dinámicas que se dieron hasta que finalmente pudo ser inaugurado hoy.

Lo expresó ante el presidente Prabowo Subianto, durante su discurso en el acto de inauguración de Infraestructura. Energía Pertamina Integrada RDMP Balikpapan.

Explicó que el proyecto podría completarse ya en mayo de 2024. Sin embargo, el incidente del incendio finalmente provocó que los pasos de finalización se retrasaran con respecto al cronograma anterior.

«El proyecto Balikpapan RDMP tiene mucho drama. Sinceramente, debería haberlo terminado a principios de mayo de 2024», dijo Bahlil, el lunes 12 de enero de 2026.

«Pero está quemado o hay partes que están quemado. «No sé si se quemó porque estaba en llamas o si se quemó por otros factores», dijo.

Debido a este incidente, Bahlil dijo que su partido había ordenado a PT Pertamina (Persero) que llevara a cabo una investigación exhaustiva. Ni siquiera dudó en sospechar de los intereses de algunos partidos que, según él, no querían que Indonesia alcanzara autosuficiente energía.

«Resulta que hay un camarón detrás de una roca, hay partes que no están dispuestas a que Indonesia sea autosuficiente (en energía) para que sigamos importando. Así que (en ese momento dije) terminaremos esto pronto», dijo Bahlil.

Añadió que RDMP Balikpapan es la refinería de petróleo más grande de Indonesia. Sus esfuerzos de revitalización seguramente podrán aumentar la capacidad de procesamiento, de sólo 260 mil barriles por día a 360 mil barriles por día.

Así, continuó Bahlil, en el futuro el RDMP de Balikpapan seguramente podrá ahorrar más de 60 billones de rupias al año en divisas del país, al mismo tiempo que reducirá las importaciones de fueloil, especialmente diésel.

«Así que en el futuro no habrá más importaciones de diésel. Debido a que la demanda de diésel es de 3,8 millones, con B40-B50 sumaremos 5 millones, incluso un excedente de 1 millón. Y en el segundo semestre le pido a Pertamina que desarrolle (RDMP) para que no importemos más», dijo.