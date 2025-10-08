Fremantle lanza el formato de entretenimiento ‘Pandora’s Box’

fremantle ha lanzado “Pandora’s Box”, una nueva competencia de realidad estratégica que transforma un mito eterno en un juego de alto riesgo. El formato, que fue creado por la Unidad Creativa de RTL en los Países Bajos y desarrollado en colaboración creativa con Fremantle, ya tiene tres producciones globales en marcha.

El espectáculo está inspirado en el mito griego, donde los dioses le dieron a Pandora, la primera mujer mortal en la Tierra, una caja sellada con una orden: nunca abrirla. Superada por la curiosidad, levantó la tapa, desatando el caos y los males en el mundo. El formato traslada ese momento a la realidad actual, ya que los concursantes que compiten por un premio en efectivo deben enfrentar la misma prueba: ingresar a un mundo inspirado en la mitología con una premisa central: ¿Se atreverán a abrir la Caja de Pandora?

La Caja de Pandora oculta los nombres de los concursantes malditos, marcándolos para su eliminación y estableciendo las apuestas para su supervivencia, mientras los jugadores luchan por mantener sus nombres fuera de la Caja. En la prueba definitiva de la tentación, los jugadores se enfrentan al dilema de elegir entre proteger su destino o su fortuna.

Mantener cerrada la Caja de Pandora aumenta el premio. Abrirlo ofrece la oportunidad de cambiar su destino, pero con un coste para el grupo: se pierde el dinero del premio, se desataron consecuencias nefastas y se extienden las sospechas. Es un juego de estrategia, sacrificio y suspenso, donde el poder de reescribir el destino cambia con cada episodio.

Con un impresionante telón de fondo inspirado en la antigua Grecia, desde desafíos de rodar rocas inspirados en Sísifo hasta tensos encuentros con la mirada de Medusa, cada misión determina los jugadores que obtienen el poder estratégico para decidir quién visita la Caja de Pandora. Si un jugador abre la Caja para descubrir quién está maldito, puede cambiar el nombre de otro jugador, pero corre el riesgo de provocar siniestras repercusiones que todo el grupo sufrirá.

Cada ciclo culmina en un enfrentamiento con dos jugadores malditos que luchan por sobrevivir, mientras se enfrentan en un duelo para evitar la eliminación. El juego está diseñado para reiniciar cada episodio y crear nuevas alianzas y nuevas traiciones, lo que garantiza la imprevisibilidad y un drama cada vez mayor.

“La Caja de Pandora” es un concepto original de la Unidad Creativa de RTL, que cocreó “Los Traidores”, desarrollado conjuntamente con Fremantle y Blue Circle, una empresa de Fremantle en los Países Bajos. Con tres producciones ya en marcha, Blue Circle está produciendo la serie para RTL 4 en los Países Bajos; Studio89 está produciendo el formato para M6 en Francia; y UFA produce para RTL en Hungría. Fremantle se encarga de la producción y distribución internacional.

Andrew Llinares, director de entretenimiento global de Fremantle, dijo: «Asociarse con la Unidad Creativa de RTL en este formato original ha sido una experiencia gratificante. Desde el principio, la ambición era clara: dar vida al mito de Pandora reinventándolo como una experiencia de realidad apasionante que pone a prueba la naturaleza humana. La regla suena simple: no abrir la Caja. Pero cuando se enfrentan a la tentación, los jugadores impulsados ​​por la curiosidad, la sospecha y la venganza hacen cosas dramáticas. opciones para sobrevivir hasta el final. Cada episodio engancha a los espectadores con acción que te mantiene al borde de tu asiento y crea momentos grandes y culminantes. Estamos ansiosos por lanzar esta nueva y espectacular serie e invitar al público a adentrarse en el mundo de ‘La Caja de Pandora’”.

Peter van der Vorst, director de contenidos de RTL Países Bajos, dijo: «El público de todo el mundo anhela la próxima evolución de formatos de realidad estratégicos con originalidad y una identidad clara y distintiva. ‘Pandora’s Box’ ofrece ambas cosas. Arraigada en un mito centenario lleno de simbolismo, explora temas universales: la tentación, la desobediencia, la responsabilidad, la esperanza y la capacidad de superación de la humanidad. Es un formato que se siente atemporal y completamente fresco, y estamos emocionados de llevárselo a los espectadores”.