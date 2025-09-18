Fremantle Italia anota una nueva estructura de gestión

Fremantle Italia ha anunciado una nueva estructura de gestión bajo la cual el ex jefe de Productions Original de Disney Italia, Alessandro Saba, se unirá a la compañía como Co-CEO junto a Valerio Fiorespino, quien había estado sirviendo como CEO interino desde diciembre pasado.

Saba, quien en Disney contribuyó al lanzamiento de Disney+ en Italia, ha trabajado previamente para los locutores italianos e internacionales en los espacios de transmisión, televisión y transmisión de pago gratuito, produciendo una amplia gama de contenido sincronizado, sin guión y factual. Más recientemente, para Disney+, Saba colaboró ​​en la producción del éxito de taquilla italiano de Paolo Genovese «Follementse» («locamente») que lauchó internacionalmente del Karlovy Vary Film Festival. Antes de su papel en Disney, Saba era vicepresidente del grupo Fox Networks Italy, y antes de eso era ejecutivo en MediaSet.

Valerio Fiorespino trabajó durante muchos años en la emisora ​​estatal italiana Rai, donde, entre otros puestos, ocupó los roles del director de recursos televisivos y, dos veces, director de recursos humanos. Más tarde se desempeñó como director corporativo en Sparkle (una unidad de la compañía móvil italiana Tim) y el gerente general de Fremanty’s Lux Vide. Desde abril de 2024 Fiorespino ha sido director de operaciones de Fremantle Italy Group, y desde diciembre pasado también había estado sirviendo como CEO interino.

Los CEO de las amplias operaciones italianas de Fremantle, que comprenden Fremantle Italia, Lux Vide, The Apartment, Wildside, Picomedia y Stand By Me, ahora tendrán líneas de informes duales para ambos co-ce-Ceos de Fremantle, mientras que las funciones grupales se dividirán por el área de la experiencia, un comunicado.

En general, Fiorespino manejará la gestión y las finanzas generales en Fremantle Italia, mientras que Saba estará más involucrado en el lado de la producción.

Fiorespino y Saba informarán a Andrea ScoSati, el COO del Grupo de Fremantle y el CEO Continental Europe.

«Valerio y Alessandro son dos ejecutivos de experiencia, competencia y visión extraordinarias, y las compañías de Fremantle en Italia no podrían haber encontrado un mejor liderazgo», dijo SroSati en un comunicado. «Quiero agradecer a Valerio por el excelente trabajo que ya ha realizado de manera interina en los últimos meses, y estoy realmente encantado de dar la bienvenida a Alessandro a nuestro grupo».



En la foto de arriba, de izquierda a derecha: Fiorespino y Saba.