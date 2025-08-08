Fremantle H1 Ingresos cae cuando el grupo RTL aumenta la transmisión, Ojes Sky

FremantleLos ingresos de los ingresos cayeron un 5,4% en la primera mitad de 2025 a € 905 millones ($ 1.053 mil millones), en gran parte debido a las ventas más bajas de los EE. UU. Y los efectos de fase, como padres RTL El grupo aceleró su cambio hacia la transmisión y confirmó su adquisición de Sky Deutschland. El declive estaba en parte vinculado a la primera mitad de 2024 que se benefició de un spin-off de «America’s Got Talent».

El viernes, RTL Group, con sede en Luxemburgo, reportó ingresos grupales de € 2.781 mil millones ($ 3.236 mil millones) para los seis meses terminados el 30 de junio, un 3,2% de € de € 2.872 mil millones ($ 3.343 mil millones) al año anterior. La EBITA ajustada (ganancias antes de intereses, impuestos y amortización) cayó un 7% a € 160 millones ($ 186 millones), con menores ingresos por publicidad de TV parcialmente compensados por pérdidas de inicio de transmisión reducidas fuertemente, un 59.5% a € 34 millones ($ 39.6 millones).

El margen de EBITDA ajustado de Fremantle (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó a 7.2% en H1/2025 desde 6.6% antes, incluso cuando los ingresos disminuyeron. Según su «plan de impulso», el gigante de la producción global apunta a 3 mil millones de euros ($ 3.493 mil millones) en ingresos anuales en el período medio, respaldado por una importante inversión en desarrollo de IP, adquisiciones y el despliegue de inteligencia artificial en su cadena de valor.

En marzo, Fremantle llegó a un acuerdo de desarrollo y un acuerdo de desarrollo Piedra de Emma y el árbol de frutas de Dave McCary, luego de un acuerdo de tres años con Eureka Studios recientemente establecidos para desarrollar una nueva IP para la venta y producción global. Abril vio el lanzamiento de Fremantle Sports, una unidad global que trabaja en entretenimiento, drama y cine, y documentales para crear formatos deportivos multiplataforma para la distribución mundial. Ese mes también trajo el lanzamiento de Imaginae Studios, una etiqueta independiente dedicada a aprovechar las soluciones, tecnologías y herramientas de IA para la comunidad creativa. En junio, Fremantle presentó a Fremantle Global Originals, un nuevo centro creativo independiente centrado en crear formatos originales sin guión.

Los ingresos de transmisión de RTL aumentaron un 27% a € 235 millones ($ 273.6 millones) ya que los suscriptores pagados aumentaron 15.3% interanual a 7.23 millones. El crecimiento fue impulsado por los precios de suscripción más altos en Alemania y el aumento de los ingresos publicitarios en RTL+ en Alemania y M6+ en Francia.

El grupo renovó su asociación de distribución con Deutsche Telekom hasta al menos 2030 y, en junio, anunció un acuerdo definitivo para adquirir las operaciones de Sky Deutschland en Alemania, Austria y Suiza, incluida las bases de clientes en Luxemburgo, Liechtenstein y South Tyrol, por € 150 millones ($ 174.6 millones) en Cash más en efectivo. El acuerdo, sujeto a la aprobación regulatoria, combinaría la cartera de derechos deportivos premium de Sky, incluidas Bundesliga, DFB Cup, Premier League y Formula 1, con las marcas de entretenimiento y noticias de RTL.

Otros movimientos incluyeron la venta de marzo de los títulos de revistas «Brigitte», «Gala» y «Eltern» a Funke Mediengruppe, y el cierre de julio de la venta de € 1.1 mil millones ($ 1.280 mil millones) de RTL Nederland a DPG Media, con un dividendo esperado de 5 € 5 ($ 5.82) por acción para seguir en 2026.

RTL Group confirmó su perspectiva de 2025, pronosticando ingresos de aproximadamente € 6.45 mil millones ($ 7.509 mil millones) y EBITA ajustada de alrededor de € 780 millones ($ 907.1 millones), suponiendo que las ventas de anuncios de TV crecen 2-3% en la segunda mitad. La rentabilidad de la transmisión está dirigida a 2026.

«Nuestros accionistas se beneficiarán de la venta [of RTL Nederland] a través de un dividendo esperado de € 5 por acción, pagadero en 2026 «, dijo el CEO Thomas Rabe.» Tenemos confianza en aumentar significativamente nuestras ganancias operativas en los próximos años, impulsados por condiciones macroeconómicas mejoradas en Alemania, transmitiendo la rentabilidad y las sinergias de la adquisición de Sky Deutschland «.