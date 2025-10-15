Frelick de los Cerveceros provoca el caos en el Juego 1 de la NLCS

El primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2025 generó su dosis de dramatismo, pero nada parecido a lo que se desarrolló en la cuarta entrada. Lo que parecía destinado a ser un grand slam se convirtió en confusión, caos y una doble jugada históricamente extraña.

Con el Dodgers y cerveceros encerrados en un duelo sin goles, Max Muncy lanzó un elevado profundo al jardín central ante el abridor de Milwaukee Sacerdote Quinn. La pelota se llevó y, en muchos parques, habría superado la valla. Pero en American Family Field, la historia fue diferente. sal frelick corrió hacia atrás y saltóLe puse un guante, pero la pelota salió disparada y rebotó en la pared acolchada.

La jugada que rompió la lógica (del béisbol)

la forma en que jugar desenredado es el tipo de momento que hace que los estadios se queden boquiabiertos y los aficionados rebobinen las repeticiones. El árbitro Chad Fairchild, ubicado en la línea del jardín izquierdo, inmediatamente dictaminó que no había captura, indicando que la pelota no había sido retenida. Eso desató un caos.

Muncy, sin estar seguro de si despejado la valla o nopasó primero. Teóscar Hernándezen tercera, me levanté y corrí hacia casa, luego me detuve y luego avancé. En la confusión, Guillermo Contreras aplicó la fuerza en el plato y la entrada terminó con un roletazo en lo que oficialmente se anotó un 8-6-2 doble play (jardín central → campocorto → receptor).

Fue la primera vez que se produjo un doble play 8-6-2 en un juego de postemporada, según Elias Sports Bureau. Es tan raro que la ultima vez un doble play 8-6-2 ocurrido en una temporada regular fue 16 de abril de 2004.

«No creo haber visto eso antes» cerveceros veterano Christian Yelich dicho. «Es simplemente una de esas jugadas realmente extrañas y anormales». Contreras lo calificó como “un momento loco”. La puntuación oficial se lee como un roletazo y eso obligó a que la entrada terminara sin carrera.

El la pelota fue cronometrada a 104 mph y se proyecta que avance 404 pies. En términos de estadísticas, se convirtió en la segunda pelota en juego más larga (desde 2015) que resultó en una doble matanza.

«Realmente no sabía lo que pasó», dijo Frelick. “Realmente no tenía idea de lo que estaba pasando hasta una entrada más tarde, cuando pude ver la repetición”.

Lo que significó y lo que casi fue

Si la pelota hubiera pasado la pared como se proyectaba, el Dodgers habría pasado de un ajustado 0-0 a una probable ventaja de 4-0, y su probabilidad de ganar se habría disparado hasta alrededor del 88 por ciento. En cambio, después del doble play, la probabilidad de victoria de Milwaukee todavía estaba por encima del 50 por ciento, no dominante, pero sí un cambio en el impulso.

Dodgers El manager Dave Roberts señaló el lado mental de la jugada. «Sucedió rápido. Para ser honesto, no sabía que él no se había contagiado», dijo Roberts. «Repasamos esa regla. Teo conoce la regla. Creo que ahí mismo se le dio un pedo en el cerebro, apreciando que cuando golpea el guante, puedes tocar allí. Pero luego marcó, lo hizo correctamente, luego vio que no lo atrapó y regresó. Ese fue el error.

«Pero él era el dueño. Y después de eso, no hay nada más que puedas hacer al respecto».

El resto del juego se mantuvo apretado y tenso, incluido un momento al final de la novena, con las bases llenas para el cerveceros. Al final, el juego se reduciría a Brice tomarquien terminó ponchándose, permitiendo a los Dodgers llevarse el Juego 1 con un marcador final de 2-1.