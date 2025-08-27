Freeport Boss reveló las últimas actualizaciones sobre la incorporación del 10 por ciento de las acciones gubernamentales

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas Actualizaciones expresas relacionadas negociación suma existencias 10 por ciento por el gobierno. Hasta ahora, la negociación todavía se lleva a cabo para que la contribución a la economía nacional continúe.

Tony agregó, Indonesia todavía tiene una fuente de cobre que puede explorarse, y se considera perjudicial si no se continúa.

«Si no endesarrollar Significa que nuestra contribución al gobierno, que es de alrededor de US $ 4 mil millones por año, se detuvo «, dijo Tony en Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Dijo que la minería de Freeport había contribuido a los ingresos regionales de US $ 700 millones de dólares estadounidenses por año y más de 30 mil empleos.

Además, según él, no se beneficia a la parte si el trabajo entre Mind ID y Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Si la desinversión puede continuar hasta 2061, Freeport puede continuar contribuyendo más a la economía.

Presidente Director de PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, cuando se reunió en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, jueves 22 de agosto de 2024 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Si entonces se puede hacer más hasta 2061 o incluso más, los beneficios económicos continuarán», dijo.

Sin embargo, dijo Tony, actualmente no hay actualización relacionada con las negociaciones para acciones adicionales. «Eso todavía en discusiónEsperemos que se pueda lograr un acuerdo «, agregó.

Actualmente Mind ID posee las acciones mayoritarias de PTFI en un 51 por ciento. Indonesia solicitó un 10 por ciento adicional de la propiedad de acciones de Freeport, como condición para la extensión del permiso de negocios de minería especial de PTFI (IUPK).

El año pasado, Erick Thohir, Ministro de Estado, Erick Thohir, dijo que la adición del 10 por ciento de las acciones de PT Freeport Indonesia (PTFI) todavía estaba esperando la finalización del plan de inversión de la compañía minera.

Dijo Erick, el cálculo del plan de inversión debe hacerse con cuidado. Según él, lo que hace Freeport es algo natural.

Grasberg abre la mina que ha sido excavada por PT Freeport Indonesia. Ahora las operaciones de Freeport se centran en minas subterráneas.

Se aseguró de que la discusión sobre la desinversión de Freeport continuaría hasta llegar a un acuerdo.

Además, dijo Erick, como representante del Gobierno, el Ministerio de SOES debe asegurarse de que todo salga bien, especialmente PTFI es una subsidiaria de Mind ID, Bumn que tiene la minería. También espera que esta discusión pueda completarse pronto. (Hormiga)