Freeport Boss enfatiza el enfoque de la búsqueda de 5 víctimas de deslizamientos de tierra, la producción aún se detiene

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas afirmó que su partido estaba más centrado en la búsqueda de cinco empleados que todavía estaban atrapados por deslizamientos de tierra. Por lo tanto operacional En la cueva de Block Grasberg, Mimika, la mina central de Papua todavía se detiene.

Tony entrega producción La mina PTFI continúa funcionando de acuerdo con el objetivo, a pesar de que hay una terminación operativa temporal. En la actualidad, la compañía de cobre puede procesar el concentrado que se produjo antes del 8 de septiembre de 2025.

«La producción se detiene desde el 8 de septiembre hasta hoy que todavía se detienen. Estamos enfocados en rescatar a las cinco personas que todavía están atrapadas por dentro», dijo Tony en Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025.

«Entonces, a partir del 8 de septiembre, detenemos la producción, pero todavía hay concentrados que luego se procesan, se convierten en cátodos, se hicieron barras de oro, todavía allí», explicó.

Tony dijo que actualmente el equipo de rescate todavía estaba tratando de alcanzar la ubicación de cinco personas atrapadas. Anteriormente, el sábado (9/20), el equipo de rescate había logrado encontrar dos de los siete atrapados, a pesar de la muerte.

El equipo de rescate de trabajadores que están atrapados en el área minera de PT Freeport Indonesia Foto : Entre/ho-pt freeport Indonesia

Según Tony, PTFI ha logrado encontrar la ubicación de las cinco personas que todavía están atrapadas. Con condiciones en el campo que es difícil de penetrar, Tony espera que este esfuerzo de búsqueda pueda terminar en los próximos 4-5 días.

«Por lo tanto, es bastante difícil llegar a penetrarlo, así que espero que en el tiempo no sea demasiado largo, tal vez de 4 a 5 días podremos llegar a la ubicación que supuestamente son», dijo.

Los deslizamientos de tierra de barro de mineral húmedo se producen en el área minera subterránea en la extracción de la cueva de bloques de Grasberg (GBC), el área del panel 28-30, Tembagapura, Mimika Regency, el lunes 8 de septiembre de 2025 alrededor de las 22:00 CET.

Casi todos los empleados fueron evacuados con éxito, excepto siete personas atrapadas por dentro. El sábado (9/20), el equipo de rescate logró encontrar a las dos personas atrapadas. (Hormiga)