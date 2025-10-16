Free Food Studios de Rachael Ray obtiene 110 nuevos episodios de A+E Global

Medios globales A+E está diciendo «yum-o» a Raquel Rayampliando su asociación con el chef y personalidad de televisión. El acuerdo se suma al amplio pacto que A+E Global Media contactó a Ray el año pasado.

Según el anuncio del jueves, Ray y Estudios de comida gratis – que es una empresa conjunta entre Ray, Intentional Content y A+E Global Media – producirá 110 nuevos episodios para la marca de estilo de vida Home.Made.Nation de A+E Global Media y el bloque de programación en los canales de cable A&E y FYI.

Ese pedido incluye nuevos episodios de “Meals in Minutes” de Ray, entre otros contenidos. Los nuevos episodios se estrenarán en 2026. Cuando se lanzó la empresa conjunta en 2024, A+E Networks encargó 278 nuevos episodios a Free Food Nation en varias series relacionadas con la cocina. La colaboración de Free Food Studios incluyó series con Ray y también series con otros chefs notables.

«Estoy encantado de seguir haciendo crecer nuestra asociación con A+E y seguir compartiendo el tipo de comida y narración que te hace sentir como en casa», dijo Ray en un comunicado. «Junto con Free Food Studios, hemos construido un espacio creativo donde los cocineros y los espectadores pueden conectarse a través de la comodidad, la curiosidad y la inspiración de la vida real, y no puedo esperar para llevar aún más de eso a audiencias de todo el mundo».

Ray lanzó Free Food Studios en 2023 con sus colaboradores Brian Flanagan, Anthony Amoia y Sean Lee de la productora Intentional Content. La movida vino tras ella. El programa de entrevistas diurno “Rachael Ray” llegó a su fin después de 17 temporadas. (Ray, por supuesto, era conocida por su enorme producción en Food Network a lo largo de los años).

Según el pacto inicial del año pasado, las series ordenadas incluían «Rachael Ray’s Meals in Minutes» y «Rachael Ray’s Tuscany». Ray, Flanagan, Amoia y Lee son productores ejecutivos de la serie Free Food Studios.

Home.Made.Nation de A+E Global Media, que se transmite en A&E, FYI y varios canales FAST, presenta series y contenido de formato corto que cubre temas de bricolaje, mejoras para el hogar, búsqueda del hogar y decoración, así como comida, cocina y viajes y otros contenidos relacionados con el estilo de vida.