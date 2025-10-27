Free Fire World Series 2025 se llevará a cabo en Yakarta, 18 equipos mundiales están listos para luchar

Jacarta – Indonesia se convierte oficialmente en el anfitrión Tiro libre Finales Globales de la Serie Mundial (FFWS) 2025, el máximo torneo internacional que reúne a 18 de los mejores equipos del mundo.

La presencia de FFWS es un impulso importante para que Indonesia demuestre su capacidad en la industria digital y la economía creativa global.

El productor del juego Garena Free Fire Indonesia, Christiandy Franciscus, dijo que este prestigioso torneo se llevará a cabo del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2025.

La serie de eventos, dijo, comenzará con la fase eliminatoria del 31 de octubre al 9 de noviembre y luego cerrará con la Gran Final en el Indonesia Arena, Yakarta, del 14 al 15 de noviembre de 2025.

Este torneo reunirá a los mejores equipos del Sudeste Asiático, Sur de Asia, Medio Oriente y América Latina.

«Es un honor para nosotros poder dar la bienvenida a los atletas y equipos mundiales de deportes electrónicos que participan en las Finales Globales FFWS 2025 en Yakarta», dijo Christiandy en Senayan, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Christiandy espera que la presencia de atletas internacionales y creadores de contenido extranjeros pueda fortalecer el ecosistema nacional de deportes electrónicos y fomentar el crecimiento de la economía creativa.

Dijo que el pleno apoyo del Gobierno Provincial de DKI Yakarta también es una de las claves del éxito de la celebración de este evento mundial.

«El evento FFWS Global Finals 2025 no se trata solo de competencia, sino también de cómo el espíritu de Yakarta puede sentirse y traerse de regreso a sus respectivos países. Yakarta es una ciudad dinámica que siempre está abierta a la innovación», dijo el personal especial del Gobernador de DKI Yakarta para Juventud y Deportes. Diky Budi Ramadán.

La propia Indonesia estará representada por dos equipos, a saber, EVOS Divino Y RRQ Kazuquien logró avanzar a la Gran Final luego de ubicarse entre los ocho primeros en el FFWS SEA 2025 Fall en Bangkok.

«Como joven atleta indonesio, me siento honrado de poder representar a Indonesia en las Finales Globales de la FFWS 2025 porque podemos competir frente a nuestros propios seguidores. Queremos demostrar que los jóvenes indonesios son capaces de competir a nivel mundial», dijo Rasyah Rasyid, jugadora de EVOS Divine.

«Al ser el anfitrión, nuestra motivación para ganar este torneo también aumenta», dijo Ikal, un jugador del RRQ Kazu.