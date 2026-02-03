Fred Armisen presentará una serie de CNN sobre Vast Music Archive de Universal

CNN y Grupo de música universal han anunciado que el comediante-actor-músico Fred Armisen presentará una nueva serie que analiza las bóvedas de Universal Music Group, los archivos musicales más grandes del mundo, con grabaciones maestras originales, fotografías e interpretaciones raras, carátulas de álbumes alternativas y videos musicales de Nirvana, Guns N’ Roses y muchos otros. Producida por la división de cine y televisión de UMG, Polygram Entertainment, Time Studios y Known Originals, la serie original de CNN se estrenará a finales de este año como parte de la programación anticipada de CNN Originals para 2026.

La serie fue vista previa en la exhibición “Music Is Universal” de UMG durante el fin de semana de los Grammy con un avance que siguió a los presentadores hasta las profundidades de las enormes bóvedas con clima controlado donde se almacena gran parte del archivo, en lo profundo de las instalaciones de Iron Mountain en Boyers, Pensilvania, ubicadas a 220 pies bajo tierra en una antigua mina de piedra caliza. El tráiler, que se espera que se publique en las próximas semanas, muestra a los archiveros hablando con asombro por lo que están escuchando en cintas maestras que no se han reproducido en décadas.

«Me siento honrado y no veo la hora de comenzar con este proyecto», dijo Armisen en el evento. «¡Quiero mudarme a esa bóveda! Espero que podamos sumergirnos cada vez más profundamente en estas grabaciones. Y también quiero decirle a Universal Music Group que cada vez que sacas cajas con demos y todo lo que contienen, ¡lo compro todo! De verdad, compro los LP y los CD, porque quiero ambas colecciones. Me siento realmente honrado y muchas gracias por invitarme; no puedo esperar para comenzar».

La serie es un proyecto apasionante para el vicepresidente ejecutivo y director administrativo de UMG, Will Tanous, quien lanzó un proyecto similar en Warner Music antes de unirse a UMG en 2013. Después de señalar que conoce a Armisen “desde hace décadas, cuando era baterista en una banda de punk de Chicago”, presumiblemente refiriéndose al grupo Trenchmouth. Más en serio, continuó: «Esta serie nació del deseo de mostrar a los fans cómo es explorar el mayor archivo musical underground del mundo, dándoles un sentido de la búsqueda, el desafío, la emoción de este trabajo, así como acceso directo a los expertos dedicados que preservan y defienden estos increíbles legados musicales. La combinación singular de humor, fanatismo y talento musical de Fred lo convierte en el narrador ideal para revelar los momentos íntimos que definen una era y las joyas inéditas que forman la base de la cultura popular».

«Esta serie abre las puertas a uno de los archivos musicales más extraordinarios del mundo, y Fred Armisen es la guía perfecta», dijo Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de talento, CNN Originals y desarrollo creativo de CNN Worldwide. “Su profunda conexión con la música y su natural sentido de asombro brindan a los espectadores la oportunidad de experimentar la historia de la música de cerca, descubriendo las historias inesperadas detrás de algunos de los sonidos más icónicos jamás creados”.

Los productores ejecutivos de la serie son Fred Armisen; Will Tanous y David Blackman de UMG; Amy Entelis, Lyle Gamm y Katie Hinman para la serie original de CNN; Jeff Smith para Estudios Time; Doug reza. La serie está producida por Nicole Avant y Brad Roth; Los coproductores son Bruce Resnikoff y Madeline Post para UMG. El productor ejecutivo Ted Skillman también actuará como show runner.