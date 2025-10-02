‘Fraudes’, «traición», «Dos semanas en agosto» encabezado ITV Studios «Slate

Crime Caper «Frauds», protagonizada por Suranne Jones y Jodie Whittaker, thriller espía «traición», protagonizada por Shaun Evans y drama de relación «Dos semanas en agosto», protagonizada por Jessica Raine, Head Head ITV Studios‘ Mipcom pizarra. Variedad Habló con la ejecutiva de ITV Studios, Ruth Berry, sobre su línea de mercado de Cannes, que contiene nuevos espectáculos en abundancia.

«Lo importante para nosotros es que tenemos una nueva IP brillante», dice Berry. «Ha sido bastante difícil romper una nueva IP en los últimos años, pero parece que los tenemos espesos y rápidos».

En «Frauds», ubicado contra el telón de fondo empapado del sol del sur de España, Jones y Whittaker juegan a dos estafadoras que logran un atraco de arte de alto riesgo. Berry señala el humor negro del programa. «Se hace de una manera muy divertida», dice ella. «No creo que hayamos visto nada en la televisión así durante algún tiempo».

Jones es conocido por su papel principal ganador del BAFTA en «Doctor Foster: una mujer despreciada» y parte nominada por BAFTA en «Gentleman Jack». Whittaker era el médico en «Doctor Who» y en «Broadchurch». El espectáculo también está protagonizada por Elizabeth Berrington («Educación sexual», «Brassic», «Quince-Love»), que estará en Cannes con Whittaker.

«Frauds», compuesto por episodios de seis horas, es producido por Monumental Television para ITV en asociación con ITV Studios. Es una coproducción con equipos de equipo. El programa se estrena en el Reino Unido el 5 de octubre en ITV.

«Es divertido. Es diferente. Se dispara en España. Está muy bien soleado. Los paisajes son increíbles», dice Berry. «Y tienes dos personajes realmente divertidos que también son bastante complejos. Quiero decir, hay un pastel de cerdo bastante desagradable [London slang for “lie”] diciéndole a tus mejores compañeros. Oh, eso es un poco malo. Pero de nuevo, son solo personajes divertidos, y logran algunas acrobacias brillantes. Quiero decir, literalmente, te reirás a ti mismo y piensas que son súper geniales, pero también bastante traviesos. Ese escapismo es lo que la gente anhela de alguna manera ”.

«Betrayal», compuesto por episodios de cuatro horas, es producido por Mammoth Screen para ITV. Está protagonizada por Evans («Endeavour», «Vigil») como un operativo MI5 luchando para salvar su carrera y su familia. Evans promoverá el programa en MIPCOM.

«Él está liderando para nosotros como ese espía ligeramente complicado que todos conocemos y amamos y parece querer pasar mucho tiempo», dice Berry. «Realmente es de ese fuerte libro de jugadas de thrillers de espías. Por lo tanto, es sorprendente que está teniendo desafíos con su familia y su esposa, sus relaciones, con el trabajo. Mientras tanto, está bastante seguro de que está alojado en algunas amenazas bastante serias en todo el país. Está luchando por obtener credibilidad con todas esas partes de su vida, pero tiene razón sobre la amenaza».

«Dos semanas en agosto» es de varios artistas limitados, los productores de «I May Destroy You», que ganó dos Emmys. El drama, compuesto por episodios de ocho horas, se produce para la BBC, en asociación con ITV Studios. Además de Raine, el elenco incluye a Nicholas Pinnock, Antonia Thomas, Damien Molony, Leila Farzad y Hugh Skinner.

Es una historia apasionante de una mujer que se va de vacaciones en Grecia con su familia y amigos para redescubrir la alegría en su vida, solo para descubrir que un beso ilícito rápidamente convierte las vacaciones de los sueños en una pesadilla.

«Se trata de un grupo de amigos y familiares que se realizan en estas fabulosas vacaciones de dos semanas: idílicas, nostálgicas, todos juntos, teniendo su mejor vida. Se mueven en la villa, todo absolutamente impresionante, hasta que no lo es», dice Berry. Después del beso, «una espiral de comportamiento neurótico y siniestro comienza a desarrollarse». Ella agrega: «Creo que escalofriante, dramático y altamente adictivo probablemente serían mis tres palabras para eso».

Berry agrega: «Tiene ese ambiente al respecto. Esos personajes complicados. Cualquiera podría estar en esas vacaciones. Muchas personas lo miran y piensan, sí, conozco personas que me recuerdan a este o aquel personaje. Se trata de tener personajes con los que quieras involucrar y también encontrar ese tono correcto».

Se les une el procedimiento del crimen «A Taste for Murder», que es episodios de seis horas. Es producido por Eagle Eye Drama para Britbox. El espectáculo ofrece una nueva versión del género, combinando el crimen con comida y un sincero drama familiar en la pintoresca costa amalfi italiana. Está protagonizada por Warren Brown («La reunión», «Poms de diez libras», «The Responder») y está escrito por Matt Baker («Hotel Portofino»), quienes estarán en Cannes.

«Existe esa mezcla de crimen y comida, y esa hermosa costa amalfi. Es un espectáculo de crimen aspiracional realmente encantador», dice Berry, y agrega que uno debería sospechar del chef en el programa, pero «tendrás que verlo para descubrir si es» el chef que cometió el crimen.

Liderando el cargo por los formatos de entretenimiento en Cannes será Emily Atack («Rivals»), coanfitrión del nuevo formato «Nobody’s Fool» y la comediante Judi Love («Mujeres sueltas», «Lol: Last One Rek Reino Unido») de «Sabotaje de celebridades».

En «Celebrity Sabotage», los concursantes creen que están compitiendo en un programa de juegos de realidad para ganar un premio increíble, pero escondidos en una sede secreta, los saboteadores de celebridades están viendo cada uno de sus movimientos, llevando a cabo misiones diseñadas para interrumpir su éxito. Cuantas más misiones de sabotaje se completaron sin ser detectadas, mayor es el premio, pero si un saboteador de celebridades es atrapado, el concursante enfrenta una decisión difícil.

«Celebrity Sabotage», compuesto por episodios de seis horas, es producido para ITV por Lifted Entertainment, los creadores de éxitos como «Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway» y «I’m a Celebrity … ¡Sácame de aquí!»

«Nadie’s Fool» es un nuevo formato de realidad lleno de drama y engaño. A diferencia de los programas de prueba tradicionales, el destino de los concursantes no está determinado por lo inteligentes que son, sino por lo inteligentes que sus compañeros concursantes piensan que son. Los concursantes se mudan a una «casa inteligente» donde deben burlarse entre sí en desafíos y cuestionarios diarios que prueban varios aspectos de la inteligencia. El giro es que solo ellos conocen sus resultados reales, dejándolo a cada concursante si revelar la verdad o el farol, con eliminaciones y drama de alto riesgo en el camino. Berry lo describe como «un tipo de juego divertido, dramático y engañoso».

Compuesto por episodios de cinco horas, el programa es coproducido por Lifted Entertainment y Nobody’s Hero for ITV.

«Worlds Apart», que se lanza el 7 de octubre en el Canal 4, es una serie de tesoros que combina a los adolescentes con adultos mayores para cerrar la brecha generacional. El programa, compuesto por episodios de cinco horas, es producido por South Shore.

«Realmente amo el sentimiento del espectáculo», dice Berry. «Comienzan literalmente a los mundos separados, pero tienen que trabajar juntos para llegar a las respuestas y ganar. Hay algo realmente cálido y emocional a su alrededor».

Ella agrega: «Esa cosa intergeneracional es realmente interesante, y para la visión conjunta, en particular, esa es una parte clave de tratar de encontrar formas que puedas traer en dos extremos de una audiencia para venir y pasar tiempo juntos. Por lo tanto, creo que muchas personas se identificarán con eso, y encontrarás co-visión y conversación que sale de ese programa, no menos porque estoy seguro de que tendrás niños que les preguntan a sus abuelos qué están hablando de la Tierra, y encontrarás esa relación con esa relación».

«Time Is Money», que tiene episodios de 25 horas, producidos por South Shore para ITV, es un cuestionario de ritmo de ritmo donde el bote de efectivo drena cada segundo.

Por último, es un spin-off de un fenómeno global: «Love Island: Beyond the Villa» es una nueva serie de realidad que sigue caras familiares mientras navegan por la vida y el amor después de la villa. El programa, que tiene episodios de ocho horas, es producido por ITV America.

«Love Island: Beyond the Villa» ofreció la audiencia más grande de la historia para un estreno de serie original sin guión en Peacock, y en su primera semana generó 77 millones de impresiones en Tiktok, YouTube, Instagram, X y Facebook.

Hablando sobre el éxito del programa, dice Berry. «Creo que es el escapismo. Se trata de pasar tiempo con personajes con los que las personas pueden identificarse. Se trata de tener personajes que las personas pueden apoyar o no, dependiendo de a quién te guste particularmente en la villa».

Berry agrega que ha habido cientos de fiestas de relojes organizadas para el programa en los EE. UU. «Creo que es realmente poderoso. Quiero decir, eso te dice que no se trata solo de personas que se sientan y lo ven solo en un dispositivo o en casa en su habitación. Esto es algo tan culturalmente relevante que realmente quieren ir e interactuar con sus amigos y personas que ni siquiera saben ir y mirar y compartir esos momentos en torno al programa». «Entonces, ese es un verdadero aprendizaje para nosotros sobre cómo tomamos eso y amplificamos ese tipo de relevancia y compromiso con el público y hablamos con ellos de diferentes maneras».

La lista no escrita de ITV Studios se dirige a la serie de crímenes de acceso premium «Operation Dark Phone: Murder by Text», que se compone de episodios de cuatro horas, y es producido por el Jardín, los creadores de «24 horas bajo custodia policial», para el Canal 4.

La serie explora la historia interna de la operación de aplicación de la ley más grande del mundo contra el crimen organizado global. «Es una increíble pieza de televisión», dice Berry. «Es increíble lo que ese grupo de personas logran descubrir, penetrar y aprender sobre las cosas que estaban sucediendo en el mundo».

Ella agrega: «Me resulta bastante reconfortante saber que hay personas que saben cómo penetrar en esas organizaciones. Es reconfortante que sepamos lo que están haciendo, y solo necesitamos encontrar la forma correcta de lidiar con eso.

«Hay un grupo completo de personas que nos mantienen a todos a salvo, que están en ese mundo. Y creo que queremos pasar un poco de tiempo con ellas y sentirse como, sí, en realidad, ya sabes, alguien se ha respaldado».

El programa ya ha sido adquirido por Seven Network en Australia, SVT en Suecia, DRTV en Dinamarca, NRK en Noruega, Yle en Finlandia y DPG Media para los Países Bajos y Luxemburgo.

La pizarra de la historia natural incluye dos series de Plemsoll Productions.

«Extreme Earth» (título de trabajo), que tiene seis episodios de duración, producidos para ITV y ARD en Alemania.

Filmado durante tres años, revela cómo la naturaleza está luchando contra los eventos meteorológicos más poderosos del mundo.

«Es una pieza realmente actual, brillante, como se imagina, proveniente de Plimsoll, y te muestra una evolución realmente fabulosa en los animales», dice Berry. «Mi historia favorita, con mucho, es la de los lagartos que están creciendo con los dedos más largos para aferrarse a los árboles con vientos fuertes. Creo que es sorprendente cómo olvidamos que la evolución puede suceder a un ritmo, y esa naturaleza realmente está ahí afuera todos los días, enfrentando esos elementos, mientras que podemos batir por las escotillas».

«Secret Garden», que tiene episodios de cinco horas, y se produce para BBC y Arte, nuestros propios patios traseros reciben el tratamiento de chip azul y explora las sorprendentes historias de los personajes salvajes que viven en nuestras puertas.

Finalmente, la pizarra también presenta «edades de hielo», que tiene episodios de tres horas, y es producida por Northern Pictures para PBS y ABC Australia. Sigue una nueva generación de «Polarnauts» mientras exploran las fronteras más frías de la Tierra, revelando cómo todas nuestras vidas están vinculadas a estos extremos congelados.

Berry dice: «Se trata de encontrar ese tono correcto en el mundo entre el mundo, particularmente en ese lado no escrito, de hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo, pero sin que sea una lección demasiado de una lección, ya sabes, haz tu reciclaje, de lo contrario, esto va a suceder, una especie de escenario. Es mucho más: este mundo es el mundo. Estas son las cosas que están sucediendo. Creo que es solo encontrar ese tono correcto que golpea muy bien al público sin que los aliende o les dé razones para no inclinarse y disfrutar del escapismo de la televisión «.

Berry agrega: «Creo que lo que es realmente importante para nosotros, y como estoy pensando cada vez más en lo que hace un gran contenido, lo que nos emociona tanto salir y vender estos espectáculos, y trabajar con los creadores que hacemos, es la relevancia cultural», dice Berry. «Sabes, todos esos programas, hay algo allí que realmente se trata de momentos que están sucediendo ahora en el mundo, cosas que la gente debe saber y cómo te mantienes culturalmente relevante en el contenido que estamos presentando para el mercado. Entonces, espero que los compradores sientan lo mismo».