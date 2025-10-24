Fraude para reducir los ingresos fiscales

Jacarta – Asociación Musulmana de Organizadores del Hajj y la Umrah de la República de Indonesia (Amphuri) destaca el impacto negativo de la aparición del término Umrah independiente en la Ley Número 14 de 2025 sobre Implementación Culto Hayy y Umrah (PIHU).

El Secretario General (Sekjen), Amphuri Zaky Zakariya, dijo que esta disposición causaba ansiedad entre los organizadores oficiales y los actores empresariales de Hajj-Umrah en toda Indonesia, porque tenía el potencial de plantear riesgos importantes para la congregación, el ecosistema comunitario y la soberanía económica de la comunidad.

«Si legalización «Si realmente se implementa la Umrah independiente sin restricciones, habrá un efecto dominó», dijo Zaky en Yakarta el viernes.

Ilustración de la atmósfera en la Kaaba, Gran Mezquita, Arabia Saudita.

Conceptualmente, dijo, la Umrah independiente se entiende como una peregrinación realizada por la congregación sin pasar por un Organizador de Viajes Umrah oficial (PPIU).

Cree que este concepto parece proporcionar libertad, pero en realidad contiene grandes riesgos, como guía espiritual, protección legal y asistencia en Tierra Santa.

«Si no hay salida, fraude o desastres como pérdida de equipaje y retrasos en la visa, ninguna parte puede ser considerada responsable», dijo.

Aparte de eso, los peregrinos también pueden verse atrapados en violaciones de las regulaciones en Arabia Saudita debido a una falta de comprensión de las regulaciones locales, como los plazos de visa (permanecer demasiado tiempo), prohibición de vestimenta con atributos políticos o actividades que se consideren perturbadoras del orden público.

«La historia registra muchos casos de fraude de la Umrah y el Hajj, incluida una gran tragedia en 2016, cuando más de 120.000 personas no pudieron salir. Incluso con una supervisión estricta, el fraude todavía ocurre, especialmente si se legaliza la práctica de la Umrah independiente», dijo.

Zaky evaluó además que la legalización de la Umrah independiente en realidad abre oportunidades para que las corporaciones y plataformas globales, como las agencias de viajes en línea para viajes internacionales, vendan paquetes directamente a los indonesios sin involucrar a los PPIU locales.

«Si se permite que esto continúe, la soberanía económica del pueblo se verá erosionada. Los fondos públicos saldrán del país, mientras que millones de trabajadores domésticos perderán sus ingresos», afirmó.

Explicó que el sector de la Umrah y el Hajj ha absorbido actualmente a más de 4,2 millones de trabajadores, desde guías de culto y proveedores de equipos hasta mipymes en las regiones.

Aparte de eso, la legalización de la Umrah independiente también tiene el potencial de reducir el Nivel de Componente Nacional (TKDN) y reducir los ingresos fiscales porque el valor agregado económico se traslada al extranjero.