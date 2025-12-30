Fraude ilegal de Jukir en Tambora al descubierto, 100.000 IDR intercambiados por dinero ficticio

Jacarta – Comportamiento del asistente de estacionamiento (jukir) salvaje en la zona tamboraEl oeste de Yakarta causó revuelo. Cómo no podría ser, admitió un motociclista Dinero Su billete de 100.000 IDR supuestamente fue cambiado por dinero juguete al pagar el estacionamiento.

Este incidente se volvió viral en las redes sociales. El caso fue atendido inmediatamente por la policía. La policía de Tambora ha detenido a dos jukires ilegales sospechosos de estar implicados en el incidente.

«Es cierto, con respecto a este incidente, arrestamos a dos jukirs ilegales con las iniciales SN (36) y AS (28). Los detuvimos a ambos en el área de Tambora en menos de 1 x 24 horas», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tambora, el comisionado adjunto de policía Sudrajat Djumantara, el martes 30 de diciembre de 2025.

Sudrajat reveló que el incidente ocurrió el lunes 29 de diciembre de 2025. La víctima visitaba una clínica en el área de Tambora. Cuando estaba a punto de abandonar el lugar y salir de su motocicleta, la víctima entregó Rp. 100 mil al jukir.

Sin embargo, surgieron sospechas cuando la víctima recibió la devolución de dinero que se pensaba que no era dinero real, sino dinero ficticio. Este incidente se difundió ampliamente en las redes sociales y recibió diversas reacciones de los internautas.

Actualmente, la policía sigue llevando a cabo investigaciones en profundidad para revelar el origen del dinero ficticio y el papel de cada jukir. De los resultados del examen inicial se descubrió que uno de los jukirs tenía limitaciones en lectura y escritura.

«Aún estamos investigando el origen del dinero de los juguetes. También estamos buscando de dónde viene el dinero de los juguetes», dijo.

Hasta ahora, los dos jukirs ilegales siguen siendo objeto de intensos exámenes en la policía de Tambora. La policía asegura que el proceso legal se llevará a cabo de manera profesional para descubrir el problema del incidente que conmocionó al público.