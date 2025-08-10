Frans Putros disfrutan con su nuevo papel en Persib Bandung

Bandung, Viva – Bek Perseguidor Bandung, Frans Petrossometerse a un debut impresionante en su nueva posición como el ala izquierda en el partido inaugural Súper liga 2025/26 contra Semen Padang FCSábado (9/8) en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA). Bajo la dirección del entrenador Bojan Hodak, Putros se jugó desde el primer minuto y jugó un papel importante en la victoria por 2-0 ganada por Maung Bandung.

Leer también: El duelo terminó en un empate, el entrenador de Bali United y Persik se decepcionó



Esta posición es bastante nueva para Putros, que anteriormente jugó con más frecuencia como defensor central, tanto al defender el Port FC en la Liga Tailandesa como al equipo nacional iraquí. Aun así, parecía sólido, ayudó al equipo a ganar hojas limpias y apoyar activamente los ataques desde el lado izquierdo. Los goles de Persib fueron anotados por Uilliam Barros en el minuto 39 y Febri Hariyadi en tiempo de lesión (90+1 ‘).

A lo largo del partido, Putros hizo una combinación elegante con Beckham Putra varias veces, quien también llenó el sector izquierdo. «Beckham es un buen jugador, solo disfruto jugar una línea con él. Puede trabajar juntos y ser bueno corriendo con la pelota solo. Estoy disfrutando jugando en esta posición, aunque, por supuesto, todavía tengo que seguir mejorando», dijo Putros.

Leer también: Los partidarios todavía están ignorando la restricción de lejos en la Super League, incluso hay un incidente de lanzamiento



Leer también: Desafiado por Bobotoh Persib Show FIFA Letter, Ferry Paulus: ¡Implícitamente está claro!



Estos tres puntos inaugurales son una capital importante para que PersiB vea la próxima pelea. Antes de viajar a la sede de Persijap Jepara en la segunda semana de la liga, Persib primero entretendrá a Manila Digger FC (Filipinas) en los play-offs de la AFC Champions League (ACL 2).

«Es importante que podamos obtener tres puntos. Todo parece sólido, especialmente somos un equipo con muchos jugadores nuevos. No es fácil para el primer partido, pero todos nos vemos bien. Estos tres puntos son un buen comienzo», agregó Putros.