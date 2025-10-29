Frankie Muniz no ha hablado con Hilary Duff después del drama de ‘Agent Cody Banks’

Frankie Muñiz reveló durante un episodio de “The Joe Vulpis Podcast” el mes pasado que no habló con él. Hilary Duff en los 22 años desde que protagonizaron “Agente Cody Banks«juntos (a través de Gente). Muniz culpó a la madre de Duff por crear una división entre los dos jóvenes actores después de que ella supuestamente interfirió en el proceso de casting de la película y actuó a espaldas de Muniz para que Duff fuera elegida como la protagonista femenina de la comedia de acción.

Muniz y Duff se conocieron cuando eran adolescentes cuando sus carreras despegaron casi al mismo tiempo, con la serie del canal Disney de Duff «Lizzie McGuire» estrenada en 2001 y la comedia de Fox de Muniz «Malcom in the Middle» debutando en 2002. Muniz incluso hizo un cameo como él mismo en la serie de Duff.

«Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Tuvimos una gran relación durante mucho tiempo», recordó Muniz. «Estaba en el set de ‘Lizzie McGuire’, y estaba en el camerino de Hilary y su mamá estaba allí… Su mamá me dijo: ‘¿Sabes lo que vas a hacer este verano? ¿Qué vas a hacer este verano?’ Y dije: ‘Oh, estoy filmando esta película en la que interpreto como un James Bond junior’”.

Muniz dijo que le contó a la madre de Duff todo sobre el «Agente Cody Banks», y ella supuestamente respondió preguntando si la película ya tenía una protagonista femenina. Según Muniz, la producción ya estaba interesada en elegir a la estrella de “Smallville”, Kristin Kreuk, junto a él y él “realmente pensó” que el interés amoroso de Cody, Natalie Connors, sería interpretado por ella cuando leyó el guión. Sin embargo, los planes cambiaron repentinamente. Muniz dijo que la siguiente vez que habló con la madre de Duff (que fue a la mañana siguiente) ella le informó que Duff ya había sido elegido.

«Su mamá dijo: ‘¿Adivina qué? Vamos a pasar el verano juntos… ella está haciendo ‘Cody Banks’ contigo… Firmaron el contrato anoche'», dijo Muniz, y agregó que se sorprendió y recordó haber pensado: «¿La película de la que no sabías nada ayer?».

Muñiz se sorprendió porque pensó que estaba en un punto de su carrera en el que habría tirado del estudio a la hora de encontrar a su coprotagonista de “Agent Cody Banks”. Llamó a sus agentes, quienes confirmaron que «se hicieron llamadas» para elegir a Duff para el papel. Los agentes «simplemente asumieron que estaba bien», ya que él ya era cercano a Duff, como lo demuestra su cameo en «Lizzie McGuire».

«No hace falta decir que no me emocionó. Y no porque no quisiera que fuera Hilary», dijo Muniz. «No sé cuánto quiero decir. Estoy tratando de pensar en ello porque ya he dicho demasiado».

«El agente Cody Banks» finalmente entró en producción con Muniz y Duff como protagonistas, y Muniz dijo: «Me entristeció mucho cuando la mamá de Hilary venía al set… Y si les dijera que nunca he hablado con Hilary desde el último día de filmación. No le he dicho una palabra desde entonces. Así que esa es la verdad. Nadie sabe acerca de mi historia de Hilary Duff».

Muniz luego se sinceró al compartir la culpa que siente por no haber continuado su amistad con Duff solo por lo que supuestamente le hizo su madre a sus espaldas.

“Me arrepiento de no seguir siendo amiga de ella porque tuvimos una gran amistad durante mucho tiempo, y dejé que su mamá… me cabreó”, dijo Muñiz. “Me encantaría ponerme al día con ella. [in the future]. Me encantaría incluso hablar de eso porque estoy seguro de que ella no sabe que nada de eso sucedió”.

“Agent Cody Banks”, dirigida por Harald Zwart, se estrenó en los cines en marzo de 2003 de la mano de MGM y recaudó casi 60 millones de dólares en todo el mundo. Muniz interpretó el papel principal, un adolescente de 15 años que trabaja de incógnito para la CIA como superespía. El elenco secundario incluyó a Angie Harmon, Keith David e Ian McShane. Muniz regresó para la secuela de 2004, “Agent Cody Banks 2: Destino Londres”, pero Duff no.

Mire la entrevista completa de Muniz en “The Joe Vulpis Podcast” en el vídeo a continuación.