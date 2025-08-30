Frankenstein no es una metáfora de IA, miedo a la estupidez

¡Está vivo! Y es en Festival de Cine de Venecia! Pero no es una metáfora de la inteligencia artificial.

Guillermo del Toro‘s «Frankenstein«Protagonizando Jacob Elordi Y Oscar Isaac como el monstruo y su creador, la película sigue a un científico brillante pero egoísta que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, solo para que el experimento conduzca a la destrucción de ambos. Es una historia oportuna sobre la arrogancia, la corrupción del poder y los peligros de la tecnología, pero no es una advertencia para la proliferación de la IA.

«No pretende ser una metáfora para eso», dijo Del Toro en la conferencia de prensa oficial de la película el sábado por la tarde. «Vivimos en un momento de terror e intimidación, sin duda. Y la pregunta seminal en la novela es, ¿qué es para ser humano? ¿Qué nos hace humanos? No hay una tarea más urgente que permanecer, en un momento en que todo está empujando hacia un bipolar, comprensión de nuestra humanidad. La película intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho, debemos seguir siendo imperfectos, y los correctos tenemos que entendernos a los demás bajo la mayoría de los demás bajo la mayoría de los demás.

Además, él rompió: «No tengo miedo a la inteligencia artificial. Tengo miedo a la estupidez natural».

La película de monstruos presupuestada de $ 120 millones, que se estrena el sábado por la noche, juega en competencia y competirá por el prestigioso Golden Lion, un premio que Del Toro ganó en 2017 por «The Shape of Water».

La novela clásica de Shelley ha sido adaptada para la pantalla muchas veces, especialmente en «Frankenstein» de 1931, dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. En la versión de Del Toro, Elordi interpreta a la criatura encerrada en una disputa mortal con su fabricante (Isaac). Pero en lugar de una película de terror estándar, el director ganador del Oscar imagina la historia como un drama familiar en capas. Para Del Toro, poner su propio giro cinematográfico de «Frankenstein» es la culminación de un sueño de por vida.

«He estado siguiendo a la criatura desde que era niño. Esperé a que la película se haga en las condiciones correctas de manera creativa», dijo. Y ahora que ha completado la película, bromeó: «Estoy en depresión posparto.

Dado que Netflix está lanzando «Frankenstein», la película solo tendrá un lanzamiento limitado en la pantalla grande antes de aterrizar en el servicio de transmisión. Pero Del Toro no está preocupado por una ventana teatral más corta.

«Mira mi set, siempre quiero más de todo», dijo. Pero cuando se trata del estado rocoso de los cines, el director señaló: «Nunca se sabe lo que va a pasar». Luego se refirió a su thriller psicológico 2021 «Nightmare Alley», que falló en la taquilla.

«Fuimos liberados junto a ‘Spider Man [No Way Home] y Omicron, la variación de Covid. Duramos muy poco «, dijo Del Toro.» Entonces nunca se sabe lo que es asequible. Lo que sí sé es llegar a más de 300 millones de espectadores [on Netflix]Aprovechas la oportunidad y desafías para hacer una película que evoca ese cine y luego proporciona teatros al principio. Eso hace, para mí, una experiencia muy creativa «.

Dados los temas de la película, se le preguntó a Elordi quién en la sociedad representa un monstruo para él, y el actor respondió rápidamente: «Hombres en trajes».

Del Toro intervino: «Muy bien personalizado [ones]. ‘