guillermo del toro‘s «frankenstein«está configurado para recibir la vanguardia de gotham Homenaje en la 35ª ceremonia anual de premios Gotham Film Awards el 1 de diciembre en Cipriani Wall Street en la ciudad de Nueva York.

El Vanguard Tribute se creó para reconocer películas pioneras que traspasan los límites del cine a través de decisiones artísticas valientes. El evento honrará al cineasta junto con las estrellas de “Frankenstein” Oscar Isaac y Jacob Elordi por reimaginar la novela clásica de Mary Shelley.

Isaac interpreta al científico torturado Victor Frankenstein, quien se embarca en una búsqueda impulsada por su ego para traer nueva vida a este mundo, lo que resulta en la creación de Frankenstein, interpretado por Elordi.

«‘Frankenstein’ de Mary Shelley ha cautivado al público durante más de 200 años, y la adaptación épica de Guillermo del Toro nos recuerda por qué esta historia continúa perdurando», dijo en un comunicado Jeffrey Sharp, director ejecutivo del Gotham Film & Media Institute.

Sharp continuó: «Guillermo, Oscar y Jacob han creado algo realmente impresionante: una película que honra el legado literario y al mismo tiempo explora audazmente preguntas profundas sobre lo que significa ser humano. Su colaboración encarna la combinación de creatividad, talento y visión que The Gotham aspira celebrar».

Mia Goth también protagoniza la película como Elizabeth, una devota hija, hermana y eventualmente esposa de Victor. Christoph Waltz se une al reparto, interpretando a Henrich Harlander, un rico fabricante de armas que financia los experimentos de Victor.

del Toro tiene una larga trayectoria con The Gotham, habiendo sido homenajeado en 2006 con el director del Homenaje Alfonso Alfonso Currón y Alejandro González Iguarritu.

Isaac ha sido nominado tres veces por Gotham a Mejor Actuación. Elordi está siendo reconocido por Gotham por primera vez.

Los ganadores de la 35ª edición anual de los Gotham Film Awards serán honrados en la ceremonia de premiación. Los nominados se anunciarán el 28 de octubre.