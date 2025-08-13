Frank Tottenham, Campeón de PSG Campeón de la Super Copa Europea 2025

Udine, vivo -Paris Saint-Germain (PSG) por primera vez ganando Supercopa de Europa 2025 después de conquistar Tottenham Hotspur A través de un tiro penal después de que los dos equipos dibujan 2-2 durante 90 minutos de tiempo normal en el Friuli Stadium, Udine, el jueves 14 de agosto de 2025.

Tottenham incluso ganó 2-0 a cinco minutos antes del tiempo normal, gracias a los goles de Micky Van de Ven y Cristian Romero.

El PSG no se rindió al superar el déficit de dos goles a través de las brillantes acciones de Lee Kang-in y Goncalo Ramos.

Este fue el primer título de la Super Copa de Europa para PSG, que los hizo comenzar la temporada 2025/2026 con un título, en cambio, Tottenham no pudo ganar este trofeo por primera vez en la historia de este club.

El PSG es superior en posesión con un 74 por ciento, mientras que Tottenham con más frecuencia da amenazas con 13 oportunidades de las cuales están en el objetivo.

Tottenham creó oportunidades de antemano a través de la patada de Richarlison rescatada por el portero del PSG Lucas Chevalier.

Chevalier nuevamente hizo un rescate brillante al frustrar los esfuerzos del mediocampista del Tottenham, Joao Palhinha.

Pero falló en el siguiente Tottenham en el minuto 39 cuando Micky Van de Ven agarró la pelota de rebote frente al gol del PSG para cambiar la posición 1-0 para los Spurs.

En la segunda mitad, Tottenham duplicó la delantera a través del cabezazo de Cristian Romero después de recibir el pase de Pedro Porro en el minuto 48.

Tottenham continuó presionando hasta crear oportunidades del encabezado de Kevin Danso que se disparó por encima del travesaño del PSG.

El PSG se volvió para amenazar y poner el balón en el gol de los Spurs a través de Bradley Barcola, pero fue anulado por el árbitro por fuera de juego.

Los esfuerzos de PSG finalmente valieron la pena en el minuto 85 después de que el cebo de Vitinha se convirtió en un gol por Lee Kang-In para que el puntaje cambió 1-2.

El PSG igualó cuando el partido entró en un minuto adicional a través del encabezado de Goncalo Ramos después de dar la bienvenida a la cruz de Ousmane Dembele en los 90+4 minutos.

El PSG continúa asaltando las líneas de defensa de Tottenham, pero un puntaje de sorteo de 2-2 dura para que el ganador esté determinado por las penalizaciones.

El PSG salió como el ganador después de ganar 4-3 debido a dos pateadores de Tottenham, a saber, Micky Van de Van y Mathys Tel, no lograron cumplir sus deberes. (Hormiga)