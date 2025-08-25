Frank Price, antiguo jefe de estudio de Universal y Columbia, muere a los 95 años

Veterano Motion Picture and Television Ejecutivo Precio francoquien tuvo más de una ronda en las fotos de MCA/Universal y Columbia, murió el lunes en Santa Mónica. Tenía 95 años.

Su hijo Roy Price, ex presidente de Amazon Studios, informó su muerte, Publicación en x«Mi padre, Frank Price, falleció pacíficamente mientras dormía esta mañana a los 95 años. Vivió una vida plena y lo extrañaremos profundamente».

Uno de los pocos escritores de jornaleros que se elevarán a través de las rangos para dirigir divisiones de producción de televisión y cine, Price encabezó la división de televisión de MCA en la década de 1970, un período de gran prosperidad para la compañía, con series como «Kojak», «Baretta» y «The Rockford Files». Pasó a convertirse en presidente de Columbia Pictures en 1978 y luego presidente y CEO antes de irse en 1983; Películas como «Kramer vs. Kramer», «The Big Chill», «Tootsie», «Gandhi», «Ghostbusters» y «The Karate Kid» fueron lanzados por el estudio durante su mandato. Volviendo a MCA para ejecutar imágenes universales, agregó a su lista de éxito (y Oscar) con «Out Africa» ​​y tales éxitos de taquilla como «Back to the Future», «Dragnet», «Mask» y «The Secret of My Success».

Volviendo a Columbia en 1990, fue responsable de «una liga propia» y «Drácula».

«Kramer vs. Kramer» (cinco Oscar), «Gandhi» (ocho) y «Fuera de África» ​​(siete) barrieron los premios de la Academia bajo su vigilancia.

Además, podría presumir de que los 10 éxitos de taquilla más grandes hechos bajo su supervisión recaudaron más de $ 1.5 mil millones, un número muy impresionante en los años 90.

Pero Price también tuvo que asumir la responsabilidad de «Howard the Duck» de Universal, uno de los legendarios fiasco de Big Budget de Hollywood junto con «Heaven’s Gate» e «Ishtar». La película ayudó a llevar su amistad y alianza comercial con el presidente de MCA, Sidney Sheinberg, a un final abrupto. Más tarde, cuando el presidente de Sony Pictures, Peter Guber, decidió contratar al ex ejecutivo de Warner Bros. Mark Canton para encabezar Columbia Pictures en 1991, Price recibió un abrupto quemado, aunque según los informes, se le pagó $ 10 millones por los inconvenientes.

El precio se habló bastante en una ciudad donde se sabe que los altos ejecutivos descifraban a China con sus gritos de alto decibelio. Ayudó a marcar el comienzo de una era de prosperidad para los ejecutivos de cine. Durante un tiempo, él y Alan Ladd Jr. (en 20th Century Fox) fueron los jefes de estudio mejor pagados en el negocio, superando con creces a sus predecesores, aunque su remuneración se vería más tarde por la de Michael Eisner y Guber.

En 1959 se unió a Universal como productor y escritor asociado en «The Virginian». Dos años más tarde fue ascendido a productor ejecutivo. Siguieron períodos similares en «Ironside» y «It Takes a Thief». Durante el mismo período, produjo la película de televisión de NBC «The Doomsday Flight», que atrajo a 30 millones de espectadores.

Fue vicepresidente senior de Universal Television en 1971 y vicepresidente ejecutivo dos años después. En 1974 fue nombrado presidente de Universal Television y vicepresidente de la empresa matriz de MCA en 1975. En 1977 había sido elegido para la junta directiva de MCA.

Bajo su presidencia Universal TV contaba con series como «Kojak», «Baretta», «The Six Million Dollar Man», «Quincy», «The Incredible Hulk», «Bionic Woman» y «The Rockford Files».

La miniserie «hombre rico, pobre hombre» y «centenario» también se emitieron durante este período, así como tan innovadores telépicos como «duelo», «ese cierto verano», «la ejecución de eslovik privado» y «un caso de violación».

En 1978, fue atraído a Columbia Pictures para convertirse en presidente de su división de cine. Su causa personal, «The Blue Lagoon», se convirtió en una gran atracción de taquilla, al igual que «Stripes», «revuelva loca», «Tootsie», «Ghostbusters» y «The Karate Kid». Otros éxitos más prestigiosos fueron «ausencia de malicia» y «tess». En 1979 y 1982, el colon Oscar ganó la Mejor Película para «Kramer vs. Kramer» y «Gandhi», respectivamente, aunque este último fue una camioneta.

La estrella de Price continuó aumentando cuando se convirtió en presidente-CEO. Pero después de que Columbia fue vendida a Coca-Cola, Price se involucró en una lucha de poder con su superior, Francis (Fay) Vincent Jr., una vez renunció para convertirse en un productor independiente y reconsiderado.

Pero la tensión continuó, y Price renunció nuevamente en 1983 para regresar a MCA, donde fue nombrado presidente del grupo de películas y vicepresidente de MCA Inc. El ganador del Oscar de 1985 «Fuera de África» ​​fue un testimonio de su historia y su sentido estrella, y los cofres del estudio se enriquecieron gracias a Steven Spielberg’s Amblin Entertainment y el megahit «a la futuro».

Pero las decepciones de alto precio como las «águilas legales» de $ 38 millones y los desastrosos $ 35 millones «Howard the Duck» trajeron la relación de Price con el Sid Sheinberg de MCA a Fististuffs reportados.

En 1986 renunció, resolviendo sus $ 3 millones por año, contrato de cinco años. Luego comenzó su compañía de producción Price Entertainment, una empresa conjunta con TriStar Pictures, que luego fue absorbida por Sony Pictures Entertainment. La película «The Bear» fue su primer lanzamiento importante, seguido de «Gladiator» y «Hexed» de 1992.

En 1990, bajo el régimen de Guber/Peters, fue devuelto al cargo de presidente de Columbia Pictures. Él registró «Boyz n the Hood», «My Girl» y «Prince of Tides» en su currículum antes de ser eliminado sin ceremonias a favor de Mark Canton.

Su recompensa por la ignominia fue un acuerdo de producción independiente y una indemnización de $ 10 millones.

Price era un productor ocupado a mediados o finales de los 90. Produjo la historia afroamericana de Vietnam «The Walking Dead» (1995) y logró un éxito significativo ese año con el drama romántico «Circle of Friends», protagonizada por Minnie Driver y Chris O’Donnell. Ambos estaban en Savoy Pictures. También en 1995, fue productor ejecutivo de HBO Telepic «The Tuskegee Airmen», que obtuvo el precio de Price una nominación al Emmy en la categoría de películas de televisión destacada.

Al año siguiente, produjo la película de temática muy católica «Mariette in Ecstasy», sobre los estigmas, y la comedia «Get Getting Away With Murder», protagonizada por Dan Aykroyd, Lily Tomlin y Jack Lemmon.

En 1997 produjo la aventura familiar «Zeus y Roxanne», y se retiró en 2001 después de producir «Texas Rangers».

William Francis Price Jr. nació en Decatur, Illinois, y creció en Flint, Michigan, en la escuela secundaria trabajó como copista y reportero de policía para The Flint Journal, seguido de un Tour of Duty de un año con el programa USNEV de la Marina, editando el periódico de la Marina.

Matriculó en Michigan State U., especializándose en periodismo.

Después de mudarse a Nueva York en 1951, fue contratado por CBS como editor de historias y escritor en programas de televisión como «Studio One», «Suspense» y «The Web». Moviéndose hacia el oeste, fue editor de historias en Screen Gems en «Ford Theatre» y «Playhouse 90» y luego en NBC en «Matinee Theatre».

Price sirvió en la Junta de Gobernadores de la Academia de Motion Arts & Sciences, la Junta de Síndicos del Instituto de Cine y Televisión de Sundance y la Junta Directiva de la Asociación de Cine de América. También se desempeñó como presidente de la Junta de Consejeros de la Escuela de Cinema de Cinema de la USC.

Fue nombrado Motion Picture Ejecutivo del año en 1980 por la Asociación Nacional de Propietarios de Teatro.

Le sobreviven su Katherine, hijos, David, Roy y William, que está casado con Megan; y 14 nietos.