Frank Grillo y Maria Bakalova dirigirán el thriller de supervivencia y ciencia ficción Override

Frank Grillo (“La Purga”, “Reino”) y María Bakalova (“The Apprentice”, “Borat Posterior Movie Film”) encabezarán el próximo thriller de ciencia ficción y supervivencia “Override”.

La película, que comenzó a producirse este mes en Belfast, será presentada en el próximo American Film Market por Capture, la compañía de ventas lanzada a principios de este año como una empresa conjunta entre Capstone Global y Entretenimiento exclusivo.

Descrito como un “thriller trepidante”, “Override” está dirigido y coescrito por Jordan Downey (“The Head Hunter”, “The Cycle”) junto con los escritores Jackson Murray y Kevin Stewart.

La película sigue a un soldado futurista (Bakalova) que es dado por muerto. Pero con la ayuda de un ángel sintético (Grillo), lo último en IA en el campo de batalla, deberá luchar contra el reloj para sobrevivir a una herida mortal. Reúne a Grillo y Bakalova después de que ambos prestaran sus voces para la serie animada de superhéroes para adultos de James Gunn, “Creature Commandos”, que se lanzó a finales del año pasado.

“Override” está producida por James Harris de Tea Shop Productions, detrás de películas exitosas como “Fall”, “Obsession” y “47 Meters Down” (y Michael Downey (“The Big Ugly”, “The Swallow”). Fue financiada por Capstone de Christian Mercuri.

Además de manejar las ventas internacionales de “Override”, la lista de Capture también incluye el thriller deportivo “Killa Bee” protagonizado por Daisy Ridley, el thriller de tiburones “Above & Below” protagonizado por Antonio Banderas, el thriller de acción y aventuras “Dark Jungle” y el thriller criminal “Spring Breakers: Salvation Mountain”.

Los próximos lanzamientos de Tea Shop incluyen “Giant”, protagonizada por Amir El-Masry y protagonizada por Pierce Brosnan y “Obsession” del director Curry Barker.

Grillo está representado por CAA, Entertainment 360, 42West y Paul Hastings. Bakalova está representada por CAA, Insight Management, Brookside Artist Management y Yorn, Levine, Barnes, Krintzman.