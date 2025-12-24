Frank Darabont sobre su salida de su jubilación para ‘Stranger Things 5’

Frank Darabont Todavía era nuevo en el retiro cuando Netlix lanzó la primera temporada de “Cosas más extrañas” en 2016. Había terminado su último trabajo como director (el episodio “Red Light” de “Mob City” de 2013) y se mudó con su esposa a la costa central de California, donde pudo disfrutar de una filmografía increíble que incluía “The Shawshank Redemption”, “The Green Mile”, “The Mist”, episodios de “The Walking Dead”, “The Shield”, “Tales from the Crypt” y más.

Sin embargo, aproximadamente una década después de su retiro, Darabont recibió una llamada de su agente, informándole que Matt y Ross Duffer, los creadores de “Stranger Things”, eran fanáticos de su trabajo. El sentimiento era mutuo, ya que Darabont y su esposa se habían emborrachado varias veces con las primeras cuatro temporadas de la serie de Netflix. Los agentes organizaron una reunión amistosa entre ellos cuando los Duffer aún estaban desarrollando la quinta y última temporada del programa.

Poco después, Dan Trachtenberg, encargado de dirigir dos episodios de “Cosas más extrañas 5”, abandonó debido a un conflicto de programación con su próxima película, “Predator: Badlands”. En un saludo, los Duffers ofrecieron a Darabont tomar el lugar de Trachtenberg, y después de una semana de consideración, decidió salir de su retiro para unirse al equipo de “Stranger Things” en el set.

Winona Ryder como Joyce Byers y Noah Schnapp como Will Byers Cortesía de Netflix

Darabont, de 66 años, dirigió los episodios 3 y 5 de la última temporada. El episodio 3 se lanzó con el Volumen 1 el 26 de noviembre. Titulado “The Turnbow Trap”, el episodio está lleno de acción y emoción en Upside Down y Rightside Up, mostrando un regreso triunfal del director. El episodio 5, titulado “Shock Jock”, iniciará el segundo volumen de tres episodios el 25 de diciembre (el final de la serie “Stranger Things” se estrena en cines y en Netflix el 31 de diciembre).

Entre los volúmenes, Variedad habló con el director para conocer su experiencia trabajando en “Stranger Things” y su regreso al oficio cinematográfico después de doce años desde la última vez que se sentó en la silla del director.

Escuchamos que eras fanático de “Stranger Things” antes de conocer a los hermanos Duffer. ¿Cómo llegaste al programa?

Mi esposa y yo éramos fanáticos del programa desde el principio. De hecho, habíamos visto las cuatro temporadas tres, cuatro o incluso cinco veces. Fue tan bueno. Entonces, un día, de la nada, mi agente me llamó y me dijo: «El agente en la oficina de al lado representa el hermanos duffery él sólo quería que te dijera que son grandes admiradores tuyos”. Dije: “Eso es fantástico. Eso es muy halagador. Soy un gran admirador suyo”. Entonces pensé: «Bueno, la próxima vez que esté en Los Ángeles, me reuniré con ellos para almorzar y simplemente los felicitaré». También me fascinaba saber de dónde diablos venían, porque nunca había oído hablar de los hermanos Duffer antes de que crearan este gran éxito en Netflix. Almorcé con ellos cuando estaba en Los Ángeles y creo que una semana después, mi agente me llamó de nuevo y me dijo que te invitaban a dirigir un episodio.

¿Y cuál fue tu reacción inicial ante eso?

Hacía tiempo que no lo hacía, pero decían que es como andar en bicicleta: no se olvida. Y tenían razón. Desde el primer momento en el set, no sentí nada desconocido en el proceso, aunque habían pasado unos 13 años. La oferta de un episodio terminó siendo dos episodios y seis meses en Atlanta. Fue una gran experiencia.

Los hermanos Duffer nos dijeron que tardaron aproximadamente una semana en considerar la oferta. ¿Qué pasó por tu cabeza durante esa semana y qué te hizo querer aceptar?

Bueno, una vez que estás jubilado, es una bendición. Mi esposa y yo vivimos en la Costa Central de Monterey, donde no tenemos las presiones de Hollywood sobre nuestras espaldas. Estoy disfrutando de la vida y por una vez ya no soy el adicto al trabajo que fui durante casi 30 años en Hollywood. Así que tuve que luchar con esa pregunta y, por supuesto, hablar con mi esposa al respecto, porque no iba a ir a Atlanta a menos que ella viniera también. Me encanta estar casado y no estaré en ningún lugar durante meses sin ella. También tenemos cinco chihuahuas que tendríamos que llevarnos. Fue un gran movimiento, especialmente una vez que se convirtieron en dos episodios. Estábamos ante seis meses viviendo en un lugar diferente. Cuando eres joven y soltero, no es gran cosa, pero cuando eres un viejo imbécil como yo, que tiene raíces en una comunidad y se siente cómodo siendo un vagabundo desempleado, tienes que preguntarte: «¿Realmente hago esto?» Pero en última instancia, fue mi amor por el programa y el amor de mi esposa por el programa lo que anuló todas esas otras preocupaciones y dijimos: «¿Qué diablos? ¡Hagámoslo!». Me alegro de haberlo hecho.

Natalia Dyer como Nancy Wheeler y Charlie Heaton como Jonathan Byers Cortesía de Netflix

Mientras lo considerabas, ¿te permitieron leer los guiones de los episodios que dirigirías?

Sí, me habían enviado los guiones y pensé que eran fantásticos. Les pedí todos los guiones que habían escrito hasta el momento para poder seguir lo que estaba pasando en todo el asunto. Fueron muy generosos al enviármelos, siempre y cuando se mantuvieran bajo estricto secreto. No son exactamente los códigos nucleares, pero se parecen bastante. Lo fascinante de nuestra cultura es cuánto quiere la gente profundizar en estas cosas en lugar de esperar a sorprenderse con lo que ven en la pantalla. Soy el mejor tipo sin spoilers. Cuando estaba en la secundaria, fui a ver “Soylent Green” y algunos compañeros de estudios imbéciles me dijeron antes de entrar: “Oh, Soylent Green es gente”. Nunca los he perdonado. Es parte de la razón por la que no estoy en las redes sociales y también soy reacio a ver avances. Se regala demasiado. Si tengo interés en algo, quiero disfrutarlo fresco.

¿Notó algo diferente en el proceso de volver a la silla de director después de 12 o 13 años?

Dios mío, sí. Sólo en “Mob City” finalmente hice la transición de la película a lo digital, y terminé amándome. Ayuda mucho a un director porque nunca tienes que realizar un corte. Cada vez que un director pide cortar, la energía del set se disipa. Ahora puedes simplemente decir: “Todos volvamos a uno” y la energía permanecerá donde necesita estar. Los actores permanecen en el mismo espacio mental mientras haces tres o cuatro tomas antes de dar el corte. Me encanta ese aspecto. Los cineastas tienen ahora muchas herramientas nuevas. [On “Stranger Things”] Nuestro director de fotografía estaba filmando con una grúa tecno, lo que a veces puede resultar frustrante, pero puede hacer cosas brillantes. Además, el operador de cámara ya no está donde uno creería que está. Ya no está junto a la cámara, sino a menudo en alguna tienda de campaña a un lado. Lo mismo con quien esté centrando la atención. Están más tiempo al lado de la cámara todo el tiempo. Se ha subcontratado mucho a estos dispositivos tecnológicos.

Pero tengo que elogiar a este equipo. Fueron absolutamente maravillosos en todos los ámbitos. La relación de un director con su equipo es muy importante para mí, especialmente con el director de fotografía y el director de fotografía, y me fue genial en ambos. Brett Jutkiewicz fue mi director de fotografía y Lisa Rowe fue mi directora de fotografía, y ambos fueron fantásticos. Los Duffer saben cómo organizar un programa y algunas de estas personas habían estado con ellos desde la temporada 1. Había tantos recursos a mi alrededor que podían ayudar a responder cualquier pregunta. Fue una gran vibra de colaboración.

El episodio 3 tiene muchas escenas emotivas, incluidos diálogos intensos entre Will (Noah Schnapp) y Joyce (Winona Ryder), Will y Robin (Maya Hawke) y Holly (Nell Fisher) y Henry (Jamie Campbell Bower). ¿Cómo fue trabajar con este conjunto para crear esa dinámica dramática?

Siempre he dicho que si tienes al actor adecuado, no hay mucho que necesite escuchar de un director. Lo aprendí en mi primer largometraje teatral, “The Shawshank Redemption”. A veces un director puede meter demasiadas cosas en el oído de un actor. A Tim Robbins, por ejemplo, le encanta conversar con el director. Morgan Freeman no lo hace. Es un actor muy intuitivo, muy instintivo y hace un trabajo brillante. Ambos lo hacen. Recuerdo que a mitad del rodaje estaba hablando con Morgan sobre la escena que íbamos a rodar a continuación y pude ver sus ojos vidriosos. Simplemente estaba siendo muy educado y escuchándome, así que me detuve y dije: «Morgan, realmente no necesitas escuchar esto, ¿verdad?». y él dice: «No, sólo dime dónde pararme y cómo girar. Ese tipo de cosas». A partir de ese momento le dejé hacer su trabajo. Fue una gran lección para un director novato. Cada actor es diferente.

Cortesía de Netflix

¿El elenco de “Stranger Things” prefirió más diálogo y dirección, o la mayoría tomó control de sus propias actuaciones? ¿O hubo una mezcla?

Lo habían estado haciendo durante mucho tiempo, especialmente los jóvenes que tenían alrededor de 10 años cuando empezaron y ahora son adultos jóvenes. Han estado con estos personajes durante la mitad de sus vidas, por lo que están bastante concentrados. Había pequeñas cosas físicas que necesitaban dirección, como cuando Dustin [Gaten Matarazzo] sale de la camioneta y deja caer esta gran bolsa de herramientas justo en frente de la lente. Para que cayera exactamente donde aterrizará la cámara requirió mucha práctica y bloqueo. Creo que hubo cinco tomas o algo así. También hubo cosas como Caleb [McLaughlin] corriendo escaleras abajo después de arrojarle acetona al Demogorgon. Necesitaba que hiciera una pausa y mirara hacia atrás en un momento determinado porque sabía que se iba a agregar algo en la publicación que necesitaba un poco más de tiempo. Estás haciendo todo este cálculo en el set para asegurarte de que se pueda montar correctamente. Normalmente ahí es donde me pongo más específico y preciso con un actor, pero aparte de eso, conocen a sus personajes. Como director, mi trabajo es proporcionar la materia prima para lo que necesitas en la sala de edición y también ser el animador principal en el set. Estás animando a todos y animándolos. Un poco de aliento o reconocimiento por parte del director puede impulsarte para otras 24 horas de trabajo agotador.

¿Esta experiencia le ha hecho querer dirigir más o se siente cómodo volviendo a jubilarse?

Realmente me encanta estar jubilado. Sin embargo, también me encanta estar en un set con gente creativa, siempre y cuando no esté librando batallas con algún imperio, estudio o cadena malvada. Bendigo a Netflix por ser tan solidario. Si tienes una buena situación como esa y puede tratarse del proceso creativo, entonces es un placer. Así que mi prolija respuesta termina siendo: depende. Si hay una situación amistosa y estoy lo suficientemente entusiasmado con el material, entonces ciertamente es una posibilidad. No descarto nada, pero tendría que ser algo especial. “Stranger Things” fue una oportunidad especial para mí de ser una pequeña parte de algo muy grande y maravilloso que a tanta gente le encanta. Estoy agradecido a los Duffers por esa oportunidad. Siempre será un gran recuerdo trabajar con ellos, el elenco y el equipo. Me encantará ver adónde los llevan sus carreras. Todos tienen mucho potencial y son muy buenas personas.

Sé que no te gustan los spoilers, pero ¿qué podemos esperar del episodio 5?

Creo que en el Episodio 5 obtendrás cosas realmente interesantes con Henry. No creo que esté estropeando nada al decir que puedes ver en el Episodio 3 que nos adentramos más en su historia. Fue una gran emoción hacerlo. Tenemos muchas buenas actuaciones y buenas escenas que puedes esperar.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.