François Ozon’s Sharp y Enigmatic Town de Camus

Confunding, inquietante y sin embargo convincente, la experiencia de ver «The Stranger» de François Ozon no es completamente diferente a la de leer la novela clásica de alienación y disociación de 1942 por Albert Camus. Sabiamente, Ozon solo rara vez va más allá del texto; En cambio, invierte una energía creativa significativa para imitar el tono impactante pero extrañamente seductor de la novela en términos puramente cinematográficos. Entonces, las brechas entre las oraciones crujientes y declarativas de Camus se convierten en las astillas del tiempo perdidas en los recortes entre escenas fríamente coreografiadas. Y las descripciones bruscamente directas del libro de comportamientos y procesos de pensamiento a menudo inexplicables, se convierten en los bordes duros y marcados de una fotografía escultórica en blanco y negro que es aún más misterioso por aparentemente no tener nada que ocultar.

Encarnar el enigma en el corazón de todo es Benjamin podríaInterpretando a Meursault, el personaje que mata a un hombre en una playa unos días después de asistir al funeral de su madre, en el que no lloró. Y Voisin es excelente en un papel que lo reúne con el director después de estallar en el «Summer of 85» de Ozon, pero eso requiere que juegue en un registro radicalmente diferente, todos retenidos, respaldo rígido y autocontenimiento. No es fácil hacer que la ausencia de vacío sea el quid de que Meursault se registre en la pantalla como presencia. Pero el Meursault de Voisin, por todo lo que tiene algunas cualidades camaleónicas y similares a Ripley (cambia el ángulo o la separación en su cabello y puede parecer una persona totalmente diferente, es consistente en la estadicidad desconcertante de su mirada. Como aparte, es interesante leer que Ozon lamenta el casting de Mastroianni en la versión de Visconti en 1967 del libro de Camus y desea que hubiera sido Alain Delon; El primer papel importante de DeLon, por supuesto, fue como Tom Ripley en el «mediodía» de Rene Clément. Pero Meursault no es sociópata. Él nunca manipula. Él nunca miente.

La indulgencia no textual más llamativa que Ozon se permite a sí mismo llega al comienzo. Después de que el logotipo de Gaumont vintage aparece, obtenemos un breve y rico montaje contextualizando de imágenes de archivo de Argel de la década de 1930. Un locutor excitable anuncia las virtudes de este hermoso lugar lleno de diversión con todo el gusto de un guía turístico, mientras que la música gramófona optimista se reproduce. Pero incluso mientras todavía está en ese registro, el estado de ánimo de las imágenes cambia. Un grupo de árabes mira hostilmente la cámara. Un muro es graffití con el «Frente Nacional de Liberación». En otros lugares, un grupo de residentes blancos sostienen pancartas que declaran su lealtad, y Argelia, a Francia. (La independencia argelina no ocurriría durante otras tres décadas). A medida que la música se convierte en el puntaje de Fáima Al Qaddiri con su inteligente combinación de elementos modernos y clásicos, estas imágenes más arenosas se encuentran sin problemas en nuestra introducción a Meursault, que está siendo arrojada a prisión. Uno de sus compañeros convictos le pregunta en qué se encuentra. Mirándolo a nivelas, consciente de que es probablemente el hombre blanco solitario en toda la mazmorra superpoblada, Meursault enuncia claramente: «Maté a un árabe».

Al igual que el libro, la película está dividida en dos, con la primera parte del funeral de la madre de Meursault y los días torpidos de sol, surf y sexo que lo siguen. Con la edición de Clément Selitzki a un ritmo sin prisas, que se siente como la forma episódica de que Meursault experimenta el tiempo, sin mucho sentido de causalidad entre un día y el siguiente o un evento y el siguiente, acompañamos a Meursault en su viaje a la casa de cuidado de ancianos donde se está preparando el cuerpo de su madre. No quiere ver el cuerpo. No habla con los otros residentes. Y, por supuesto, no llora, durante toda la vigilia que él mantiene sobre su ataúd la noche anterior al entierro. Después del servicio, va a la playa.

Allí, con la fotografía monocromática lisa y encantadora de DP Manu Dacosse que se deleita en las olas cremosas, las sombras de la sol y el agua de mar que se adhiere a la piel de Voisin, conoce a Marie (una excelente Rebecca Marder, todas las miradas luminosas, sensualidad y autoconepción) y arregla con ella a una comedia que juega en el cine más tarde. (Es «Le Schpountz» de 1938, también conocido como «Heartbeat», protagonizado por Fernandel, que es nombrado por Camus). Ella se ríe, él no. Pero él puede sentirla y luego tienen relaciones sexuales, después de lo cual Marie se enamora ligeramente de él y quiere casarse. Meursault acepta pero con una franqueza casualmente brutal en cuanto a sus motivos, que no tienen nada que ver con el amor.

Mientras tanto, la amiga de Meursault Sintès (Pierre Lottin), un desagradable trabajo rumoreado que es un proxeneta, ha estado golpeando a su amante árabe Djemila (Hajar Bouzaouit) y sus hermanos están amenazados. Y su vecino rudo y costado de la vieja Salamano (Denis Lavant) ha estado golpeando a su perro, pero llora y cuenta historias sentimentales cuando se escapa (si este no es el papel que Denis Lavant nació para jugar, entonces se siente como una que solo esperaba hasta que él envejeció). La violencia, especialmente por los hombres en las criaturas que creen que son inferiores a ellas, está en el aire argelino. Quizás eso es lo que se apresura a llenar el vacío donde debería estar la moral de Meursault. O tal vez, cuando tira de ese gatillo más tarde en esa playa y, como nos dice «molesta el equilibrio del día», marcando así en la segunda parte, lo que trata exclusivamente con su encarcelamiento, es solo un lanzamiento de monedas, una curiosidad inactiva, un truco de la luz.

El mayor logro de la película de Ozon es adaptar la literatura sin literalizar (solo hay dos fragmentos de narración que se levantan directamente de la fuente) y honrar el misterio de la novela sin tratar de resolverla. Su refuerzo de los personajes femeninos, con Djemila y especialmente a Marie que recibió notas más ricas para tocar que la narración en primera persona del libro que alguna vez permitió, es bienvenido. Y su evocación del entorno político específico de Argelia anterior a la guerra es una expansión contemporánea inteligente en la novela. Pero en el sentido más fundamental, Ozon cambia muy poco: como siempre ha estado en el libro, el Atault de la película sigue siendo magníficamente resistente al diagnóstico o psicologización. ¡Qué reconfortante sería poder clasificar su condición y tomar las medidas apropiadas para inmunizarnos de ella! Qué reconfortante y falso, y hay poco reconfortante sobre el «extraño» disociado de Ozon, excepto quizás el vistazo que nos otorga al abismo, desde el cual podemos retroceder en la tierna indiferencia del mundo.