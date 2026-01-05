François Arnaud de Heating Rivalry habla sobre Miley Cyrus en la segunda temporada

“Rivalidad acalorada» estrella François Arnaud está reaccionando a miley ciro diciendo que está “muy interesada” en contribuir con música a la segunda temporada del exitoso programa HBO Max/Crave.

Cyrus me dijo en exclusiva el sábado por la noche en la gala del Festival Internacional de Cine de Palm Springs que, a pesar de no haber visto el programa todavía, está lista para hacer una canción para ellos.

«Oh, estoy tan dentro. Reservame. ¡Consígueme una reserva!» ella dijo.

Arnaud me dijo en los Critics Choice Awards el domingo: «Creo que podríamos obtener un presupuesto un poco mayor para la temporada 2, pero no sé si obtendremos el presupuesto de Miley».

Pero luego añadió: “Creo que si ve el programa, podría darnos un descuento”. (Vea la entrevista completa con Arnaud al principio de esta historia).

La semana pasada corrieron rumores de que Cyrus era fanática del programa porque aparentemente le gustó una publicación de «Rivalidad acalorada» en las redes sociales. «No lo he visto todavía, pero ahora está en mi lista de cosas por hacer», dijo. “Es todo lo que he oído: cada conversación que he tenido hoy ha comenzado contigo: ‘Tienes que [watch it].’”

Arnaud también habló sobre lo que le gustaría ver para su personaje Scott Hunter y su novio Kip (interpretado por Robbie GK) en la temporada 2. «Me gustaría que enfrentaran los continuos desafíos de alguien súper famoso que está con alguien que no eligió eso para su vida en absoluto y se ve obligado a hacerlo», dijo.

Arnaud también bromeó: «Creo que Kip, para la segunda temporada, tiene que dejar de hacer ejercicio. Eso es lo que quiero ver. Como si fuera un chico batido. ¿Por qué tiene el mejor cuerpo de todos nosotros?»

La cineasta y estrella de “Sorry, Baby”, Eva Victor, también reveló en la alfombra de Critics Choice que es fanática de “Heated Rivalry”.

“Me suda el cuerpo al verlo”, dijo mirando a Aranud desde la alfombra.

Sobre la serie, dijo: «Estoy muerta por eso. Es la cosa sexualmente más interesante que he visto en mi vida… A nivel cerebral, es sexualmente interesante y muy tentadora».

Víctor continuó: «Cuando me dijeron que quería ir a la cabaña, me sentí feliz. Nunca estuve tan bien con mi vida mentalmente».