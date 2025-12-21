François Arnaud de Heating Rivalry habla sobre el beso de Scott y Kip, Ilya y Shane

ALERTA DE SPOILER: Este artículo contiene spoilers del episodio 5 de “Rivalidad acalorada”, ahora transmitiendo HBO máximo.

Si la temporada 2 de “Heated Rivalry” se mantiene fiel a la serie de novelas “Game Changers” de Rachel Reid, el ganador de la Copa Stanley, Scott Hunter, comprará el bar gay Kingfisher Tavern. François Arnaudquien interpreta a Scott, ya sabe a quién le gustaría que fuera la estrella invitada como patrón del abrevadero. «Si soy el barman, quiero a Jennifer Coolidge como la asistente del bar», dice Arnaud. “La quiero allí en todo momento”. Basada en los romances queer de Reid, “Heated Rivalry” fue adaptada y dirigida por Jacob Tierney. HBO Max adquirió el programa del transmisor canadiense Crave y estrenó los dos primeros de sus seis episodios durante el fin de semana de Acción de Gracias.

En el episodio 3, Scott tiene un romance caliente y pesado con el barista de la tienda de batidos Kip (Robbie GK), pero lo abandonan cuando Scott, que está profundamente encerrado, se niega a celebrar el cumpleaños de Kip en el Kingfisher. Pero en el episodio 5, Kip está en las gradas viendo a Scott y su equipo ganar la Copa Stanley. En un giro sorprendente, Scott no solo le hace un gesto a Kip para que se una a él en el hielo al final del juego, sino que también sale del armario besándolo.

«Él mismo no puede creerlo y, sin embargo, cae en ello», dice Arnaud sobre Scott. «Están sucediendo tantas cosas a la vez. Hay vértigo, emoción y algo de miedo, sin duda, pero también está superando ese miedo. Creo que funciona muy bien».

François Arnaud como Scott Hunter y Robbie GK como Kip Grady Cortesía de HBO Max

Arnaud dice que lloró cuando vio el montaje final de la escena por primera vez. «Al verlo después con todas las personas agregadas con CGI, sentí como si estuviera viendo esto en un partido de hockey real», dice. «Fue como, ‘Joder, esto es épico'».

Después del beso, se ve a Ilya Rosanov (Connor Storrie) llamando a Shane Hollander (Hudson Williams). Ilya le dice a Shane que, a pesar de algunas inquietudes anteriores, aceptará su oferta de pasar parte del verano juntos en su casa de vacaciones, pronunciando la frase ahora viral: «Voy a ir a la casa de campo».

«Creo que viven indirectamente a través de Scott», dice Arnaud. «Ven las posibilidades por sí mismos. Se convierte en un aspecto tranquilizador. Por eso el libro de Scott y Kip en los libros originales se llama ‘Game Changer’. Eso es realmente lo que él hace por ellos. Él cambia el juego”.

Arnaud se emociona, incluso llora mientras habla más sobre la escena. «Siento tanta ternura por Scott. Siento que se lo merece. Se lo merece muchísimo», dice. “Y luego viendo [Shane and Ilya] viendo desde casa y la cancion [Wolf Parade’s “I’ll Believe in Anything”] que se usó en la angustia al principio del episodio 3 y luego se usó nuevamente para este momento liberador, escuché la letra de esa canción por primera vez, cantando sobre la luz del sol, que él se merece”.

Arnaud se burla del final de la temporada 1 la próxima semana como otro “gran momento” para Scott: “Jacob me envió un mensaje de texto y me dijo que acababa de volver a ver la parte superior del episodio 6. Dijo: ‘Oh, Dios, me hiciste llorar de nuevo’”.

El episodio 6 de “Heated Rivalry” se estrena en HBO Max el 26 de diciembre.