Franco Nero será honrado por Filming Italy – Festival de Los Ángeles

Actor italiano icónico Franco Nerónquien ganó fama mundial con el clásico Spaghetti Western de Sergio Corbucci de 1966, “Django”, será el principal homenajeado de la próxima 11.ª edición de Filming Italy — Los Ángeles, el evento que une Italia y Hollywood y que se llevará a cabo del 10 al 14 de febrero de 2026.

Como se anunció anteriormente, Nero, quien después de “Django” apareció en más de 200 películas y programas de televisión, trabajando con directores como John Huston, Luis Buñuel, Claude Chabrol, Rainer Werner Fassbinder y Quentin Tarantino, también será homenajeado el 12 de febrero por la Cámara de Comercio de Hollywood con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la categoría Películas.

«Se trata de un hito especialmente importante para Filming Italy, que ha conseguido su tercera estrella dedicada a un artista italiano, tras las concedidas a Gina Lollobrigida en 2018, con motivo de su 90 cumpleaños, y a Giancarlo Giannini en 2023», afirmó el gurú del marketing italiano y especialista en festivales. Tiziana Rocca en un comunicado. Rocca destacó su “gran satisfacción” por ser la promotora de esta tercera estrella italiana del Paseo de la Fama de Hollywood.

Nero, quien hizo referencia a su papel en el “Django” original en un cameo que tuvo en “Django Unchained” de Tarantino, también actuó en “Camelot”, “Die Hard 2”, “Letters to Juliet” y “John Wick: Chapter 2”, entre otras películas de Hollywood. Sus apariciones más recientes incluyen el papel del jefe de la mafia Don Lecco en “La mano de Dante” de Julian Schnabel. Nero está casado con la actriz Vanessa Redgrave, con quien tiene un hijo, Carlo Gabriel Nero.

Nero será honrado con una retrospectiva en el festival Filming Italy que incluirá un programa que incluirá estrenos mundiales del cine italiano, clásicos restaurados, series de televisión, cortometrajes y documentales, muchos de los cuales inéditos.