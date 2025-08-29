Franco Morbidelli reveló las principales diferencias en Valentino Rossi y Marc Márquez en el debate de la cabra

VIVA – Debate sobre quién merece ser llamado CABRA (Mayor de todos los tiempos) Di Motogp Siempre mencione dos grandes nombres: Valentino Rossi y Marc Márquez. Recientemente, Franco Morbidelli Ducati VR46 Racer que forma parte de la Academia de Racing de Rossi expresó sus puntos de vista sobre los factores principales que distinguen a los dos.

Rossi y Márquez son legendarios



Marc Márquez (izquierda) y Valentino Rossi.

Morbidelli afirmó que tanto Rossi como Márquez eran la verdadera leyenda de MotoGP. En términos de logro, ambos pueden hacer una historia extraordinaria. Rossi recolectó nueve títulos mundiales, mientras que Márquez ahora también es igual a la incisión después de regresar para encontrar su brillante actuación.

«Haré todo lo posible para responderte, y dejaré de lado mi amistad con Valentino para hacerlo», dijo Morbidelli diciendo Viva de Chocar Viernes 29 de agosto de 2025.

«En la actualidad, Marc tiene ocho títulos, y cuando ganó este campeonato mundial, tendrá nueve títulos, como Vale», agregó.

Aun así, Morbidelli admitió que todavía tenía recuerdos desagradables de Márquez. Se refirió al controvertido incidente de la temporada 2015, cuando hubo una disputa entre Rossi y Márquez en la pista. El incidente todavía causó una fuerte impresión en la mente de muchos fanáticos de MotoGP y se consideró que empañó el viaje de Márquez como candidato de cabra.

Según Morbidelli, el mayor factor distintivo no es solo una cuestión de velocidad en la pista o la cantidad de títulos que se recopilaron con éxito, sino el impacto global dejado por un corredor.

Valentino Rossi se consideró exitoso para cambiar la cara de MotoGP. No solo ganó la carrera, sino que también trajo este deporte más conocido por la comunidad mundial. Con una personalidad carismática, un estilo distintivo en la pista, para su éxito en la construcción de la Academia de Riders VR46, Rossi es considerado un ícono global que deja una herencia eterna.

«Marc es brutal y fantástico en la pista, pero Rossi logró hacer algo más grande. Hizo que MotoGP fuera más popular y creó una herencia de larga duración», dijo Morbidelli.

Respeto por dos grandes figuras

A pesar de dar una visión más inclinada a Rossi, Morbidelli todavía respeta mucho a Márquez. Consideró que Márquez era uno de los corredores más talentosos de la historia, con habilidades extraordinarias para dominar a pesar de que a menudo lidiaba con lesiones graves.



La incidencia de Valentino Rossi y Marc Márquez.

Sin embargo, para Morbidelli, cuando se habla de Goat MotoGP, la influencia de Rossi en este deporte fuera de la pista es un factor que no se puede rivalizar.

Debate sobre quién se convirtió en una cabra motogp entre Valentino Rossi y Marc Márquez siempre será un tema interesante en el mundo de las carreras. Franco Morbidelli consideró que aunque Márquez pudo competir con Rossi en términos de logro y la cantidad de títulos, la influencia global de Rossi en MotoGP lo hizo permanecer superior en este debate.

Rossi no solo es un gran corredor, sino también un ícono que cambia la historia de MotoGP. Mientras tanto, Márquez todavía es reconocido como un corredor espectacular con habilidades extraordinarias en la pista. Al final, ambos son leyendas que son igualmente dignas de todos los tiempos.