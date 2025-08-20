Franco Morbidelli dijo que las preocupaciones sobre la seguridad en el circuito de Balaton Park

VIVA – Franco MorbidelliDucati VR46 Racer, dijo que el fin de semana Motogp Hungría en Circuito Balaton Park será uno de los momentos más interesantes de esta temporada. Para MotoGP, este evento es muy histórico porque marca el regreso de las carreras motor La clase principal de Hungría después de más de tres décadas. La última vez, este país fue anfitrión de MotoGP en 1992.

Balaton Park es un nuevo circuito ubicado cerca del lago Balaton, uno de los destinos turísticos populares en Hungría. Esta pista tiene características únicas con diseños estrechos, muchas curvas técnicas, así como pistas que tienden a ser lentas. Esto hace que los corredores tengan que ajustar el estilo de carreras, así como una estrategia de configuración de motocicletas.

Petronas Yamaha Srt Racer, Franco Morbidelli. Foto : Instagram/@SepanguracingTeam

«Tenemos que ver qué neumáticos llevarán y cómo se adaptarán MotoGP, esta es una pista que nunca antes habíamos probado», dijo Viva de Franco Morbidelli, según Viva, de Crash el miércoles de 2025.

Morbidelli tasa de este circuito es hermoso y desafiante. Admitió que a pesar de que el camino se sintió estrecho, no había grandes problemas relacionados con la seguridad. De hecho, según él, la combinación de Fast and Slow Bend traerá un espectáculo interesante a la audiencia.

Varios otros corredores también han comentado en Balaton Park. Marc Márquez, quien ahora también defiende a Ducati, dio la bienvenida a la presencia de esta nueva pista. Para él, la variación de la pista en el calendario de MotoGP es algo positivo. Mientras tanto, Francesco Bagnaia evaluó que esta pista era «demasiado lenta» e incluso predijo que la sexta marcha en la moto MotoGP podría no usarse durante la carrera.

Para anticipar los debut oficiales, los corredores de Ducati como Morbidelli, Márquez Brothers, Bagnaia, Fabio en Giannantonio y Fermin Aldeguer tuvieron una prueba privada en Balaton Park a principios de agosto. Utilizan el Ducati Panigale V4-S como simulación antes de que realmente caiga con un motor prototipo de MotoGP. Se espera que los datos de esta prueba ayuden al equipo a comprender las necesidades del motor y la configuración de los neumáticos.

Petronas Yamaha Srt Racer, Franco Morbidelli. Foto : Instagram/@Frankymorbido

Esta carrera en Hungría se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto de 2025. Con diferentes características de trayectorias de otros circuitos modernos, se predice que los corredores enfrentarán desafíos únicos y oportunidades para crear sorpresas. La presencia de Balaton Park en el calendario de MotoGP no solo es un momento importante para Hungría, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia del campeonato mundial de carreras de motor más prestigioso.