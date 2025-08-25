Francis Ford Coppola listo para honrar a Warner Herzog en Venecia

Francis Ford Coppola ha sido reclutado por el Festival de Cine de Venecia Para pronunciar el llamado discurso «Laudatio» en honor a Werner Herzog durante la ceremonia de apertura del evento.

Como se anunció anteriormente, Venecia honrará al director alemán iconoclasta, cuyo cuerpo de trabajo comprende «Aguirre, la ira de Dios», «Fitzcarraldo» y Nosferatu the Vampyre «, con su león de oro de 2025 para el logro de por vida.

El premio será entregado por Coppola a Herzog durante la ceremonia de apertura de Venecia mañana, 27 de agosto.

Coppola estaba en Italia a principios de este mes, donde el 5 de agosto se sometió a un procedimiento médico no emergencia en Roma, relacionado con problemas cardíacos.

El festival se abrirá con «La Grazia» de Paolo Sorrentino que vuelve a crear al director ganador del Oscar con el actor de «The Great Beauty» Toni Servillo.

En Venecia, Herzog estrenará su nuevo documental «Elefantes Ghost», sobre la búsqueda de una manada de un escurridizos elefantes en una franja prácticamente deshabitada de las Tierras Altas Angola que es tan grande como Inglaterra. «Elefantes Ghost» está proyectando fuera de competencia. Herzog también tendrá una clase magistral en el Lido. Su próximo largometraje es «Bucking Fastard», protagonizada por Sisters Kate y Rooney Mara.

Coppola, quien es cinco veces ganador del Oscar, es en cambio el tema del documental «Megadoc» dirigido por Mike Figgis, que narra su viaje de décadas para crear su proyecto de pasión autofinanciado «Megalopolis». «Megadoc», que se lanza en la sección Lido en la sección Classics de Venecia, se describe en la sinopsis como «un retrato del proceso creativo de Coppola».

Coppola recibió el Lion Golden Lion for Lifetime del Festival de Cine de Venecia en 1992.

La próxima 82ª edición de Venecia se realizará del 27 de agosto al septiembre. 6.