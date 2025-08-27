Francis Ford Coppola honrado Werner Herzog al Festival de Cine de Venecia Ceremonia de apertura el miércoles por la noche, llamándolo un «fenómeno ilimitado». Presentación del premio marcó la primera aparición pública de Coppola desde que se sometió a un procedimiento cardíaco en Roma a principios de mes.

«Vengo aquí para alabar a Werner Herzog, y no es suficiente alabar a Werner Herzog. Uno debe celebrar el hecho de que alguien como él realmente puede existir. Werner surgió como un fenómeno ilimitado que trabaja en cada rincón y esquina del cine», comenzó Coppola.

Citando películas como «Aguirre, The Wrath of God» y «Fitzcarraldo», Coppola dijo que las películas de Herzog son «todas únicas y muy diferentes entre sí y magníficas».

«No solo puede llenar las páginas de una enciclopedia, Werner es una», continuó. «Si Werner tiene límites, no sé cuáles son».

Coppola terminó su discurso en una nota triunfante, diciendo: «La vida de Werner y su propia existencia envían un desafío a todos por ahí: superarme si pueden. Y todos realmente nos preguntamos si alguien lo hará. Werner, me comeré mi sombrero si alguien puede hacerlo».

Al aceptar el premio, por el cual recibió una ovación de pie, Herzog calificó la introducción de Coppola «muy, muy amable» y recordó cómo lo apoyó al principio de su carrera.

«Francis ha sido extremadamente amable y generoso para mí. Nos conocemos durante medio siglo», dijo Herzog. «Ha sido generoso, invitándome cuando no tenía dinero para pagar una habitación de hotel, me quedé en su casa en San Francisco y escribí mi guión de ‘Fitzcarraldo’. Ambos nos quedamos muy cerca de hacer una película muy grande sobre la conquista de México juntos desde la perspectiva de los aztecas.

El icónico director y pionero del nuevo cine alemán, conocido por «Aguirre, la ira de Dios», «Fitzcarraldo» y «Nosferatu the Vampyre», recibe el león dorado del festival para el logro de por vida. Helmer Coppola ganador del Oscar está en la ciudad como parte de la presentación de «Megadoc», el documental de Mike Figgis sobre la realización de la epopeya de Coppola 2024. Herzog también estrenará un nuevo trabajo en Venecia: el documental «Elefantes Ghost», sobre la búsqueda de una misteriosa rebaño de elefantes en las tierras altas angolanas.

El propio Coppola recibió el Lion Golden de Venecia para el logro de por vida en 1992. Herzog tiene una larga historia en Venecia, habiendo estrenado las películas «Scream of Stone» (1991) y «The Wild Blue Yonder» (2005) en el festival. En 2009, tenía dos películas compitiendo por el Golden Lion por la mejor película con la comedia negra «Bad Teniente: Puerto de Call New Orleans» y el drama criminal «Mi hijo, mi hijo, ¿qué han hecho?» Herzog también entregará una clase magistral en el festival el jueves.

La ceremonia de apertura precedió al estreno de «La Grazia» de Paolo Sorrentino, protagonizada por Toni Servillo como un presidente italiano que debe decidir si aprobar un proyecto de ley que permite la eutanasia. La edición de este año del Festival de Cine de Venecia se extiende hasta el 6 de septiembre.