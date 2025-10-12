Francia: un exbombero de 60 años comete un robo para visitar a su nieto en prisión







¡Una cosa más que añadir a las cosas raras que la gente ha hecho por amor! Un bombero retirado de 60 años y sin antecedentes penales ingresó a un supermercado cerca de una comisaría de policía local. Denunció que tenía un pasamontañas sobre la boca y un arma de fuego en la mano, y exigió todo el dinero que tenía el supermercado. También se sirvió un trozo de queso emmental y vino hasta que lo arrestaron, cuando caminó tranquilamente con la policía hasta su auto, como si quisiera ser arrestado. ¡Curiosamente, resultó ser exactamente eso!

El abogado designado por el tribunal mencionó en una entrevista que estaba tan desesperado que ni siquiera quería dinero, sino sólo ver a su nieto o al menos salir a caminar con él. También agregó que el hombre quedó desconsolado luego de ver a su nieto en la sala de espera con un diente roto luego de haber sido abusado sexualmente por los reclusos. El hombre de 60 años fue procesado por robo a mano armada, asalto agravado y rebelión.

También se declaró culpable, pero las circunstancias en las que actuó dejaron a todos conmocionados, incluido el juez, que finalmente dictaminó que el hombre actuó por desesperación y no tuvo que pagar la típica pena de prisión de tres a cinco años por ello. Al final, se decidió que el hombre tendría que indemnizar a las víctimas del robo, recibir tratamiento psicológico y además se le prohibiría visitar el centro comercial que robó. También conservaba el derecho de visitar a su nieto legalmente, sin ser él mismo un recluso. ¡La historia parece un final feliz para todas las partes involucradas!

Hamburguesa solo por invitación

La hamburguesa más cara del mundo la vende un restaurante en España y sólo pueden disfrutarla los invitados al restaurante

La gente tiende a consumir hamburguesas por lo económicas que son como comida, pero los precios de las hamburguesas han aumentado recientemente. La hamburguesa más cara del mundo se vende en el restaurante Asador Aupa de Españay cuesta 11.000 dólares, aproximadamente 97 rupias lakh. Una creación de los chefs de Asador Aupa, esta hamburguesa no es la típica hamburguesa de un local de comida local, es una hamburguesa muy bien pensada que requirió ocho años de investigación y experimentación, y sus ingredientes siguen siendo un secreto. Algunos dirían que incluso los trabajos de investigación académica requieren menos tiempo para ser investigados.

El propietario del restaurante añadió que su concepto para la costosa hamburguesa era que el lujo no tiene por qué ser ruidoso, sino inalcanzable. Esto los llevó a la conclusión de que la hamburguesa no estaba en ninguna parte del menú del restaurante. Es necesario invitar a la gente al restaurante a comer la hamburguesa. El sitio web del restaurante menciona: “Si cree que debería estar en la lista, puede solicitarla y la solicitud será procesada”. Tanta exclusividad en torno a una hamburguesa que ni siquiera tiene nada sofisticado, solo ingredientes de buena calidad, es bastante divertido.

Es un mundo de centros comerciales

Los usuarios de Reddit se están uniendo por un sueño que todos parecen tener colectivamente e incluye un mundo de centros comerciales. Si bien los eventos en los sueños pueden variar, da casi miedo cómo todos tienen sus sueños exactamente en el mismo lugar. Los usuarios también terminaron creando un espacio en Reddit para discutir esto, brindando más contenido a los teóricos de la conspiración.

Caviar Vegano

Con las alternativas a base de plantas cada día más populares, nadie hubiera pensado que el caviar de algas marinas se convertiría en algo común. Se trata de una alternativa a la hueva de pescado cuyos creadores Zeroe Caviar, afincados en Estados UnidosAfirman que sabe igual que el auténtico.

¿Quién dejó entrar a las ranas?

Un tratamiento normal para el dolor de espalda es tomar analgésicos y esperar a que desaparezca. Pero ese no parece ser el caso de esta mujer de China, que escuchó un rumor acerca de que el dolor en las articulaciones se curaba tragando ranas vivas, ¡y procedió a tragarse ocho de ellas! Más tarde descubrió que había contraído varias infecciones parasitarias y trastornos sanguíneos. Quizás los rumores no sean la mejor receta.

Aburrimiento crudo

La Generación Z ha descubierto una nueva forma de mantenerse alejado de las pantallas: ¡sin hacer nada en todo el día! Los adolescentes han comenzado a seguir el desafío en tik tok donde simplemente miran fijamente a algún lugar sin entretenimiento, duermen o se distraen para evitar el tiempo frente a la pantalla. Conocido popularmente como “aburrimiento de perros crudos”, ¡quién sabe si esta podría finalmente ser la práctica que ayude a la Generación Z a controlar su adicción a la pantalla y su baja capacidad de atención!





