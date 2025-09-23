Francia reconoce el estado palestino por delante de la Asamblea General de la ONU







El presidente francés, Emmanuel Macron, el lunes (hora local) anunció formalmente el reconocimiento de Francia del Estado de Palestinaconvirtiéndose en la última nación occidental en hacerlo antes de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La decisión se produce un día después de que Canadá, el Reino Unido y Australia también anunciaron su reconocimiento formal de Palestina, un movimiento ampliamente visto como un esfuerzo para aumentar la presión internacional sobre Israel en medio de su continua campaña militar en Gaza.

«Ha llegado el momento. Es por eso que, fiel al compromiso histórico e histórico de mi país con el Medio Oriente para la paz entre los israelíes y los palestinos. Es por eso que declaro que hoy, Francia reconoce el estado de Palestina», dijo el presidente Macron durante una cumbre sobre la solución de dos estados en Nueva York. El presidente Macron, que se dirige a las Naciones Unidas, declaró que reconocer un estado palestino es la «única solución que permitirá que Israel viviera en paz», describiendo la decisión como una «derrota para Hamas», informó CNN.

Agregó: «Debemos hacer todo lo que está dentro de nuestro poder para preservar la posibilidad misma de una solución de dos estados, Israel y Palestina que viven lado a lado en paz y seguridad». Macron enfatizó que reconocer los derechos de la Pueblo palestino «No quita nada de los derechos de la gente de Israel, a quien Francia apoyó desde el primer día».

Macron hizo el anuncio mientras copresidió la conferencia de alto perfil sobre la solución de dos estados al conflicto israelí-palestino junto con Arabia Saudita y pronunció la declaración personalmente. La medida se produce a pesar de la fuerte oposición de Israel, que ha criticado los reconocimientos de Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia, alegando que recompensan a Hamas y el terrorismo.

Mientras tanto, Canadá, el Reino Unido y Australia anunciaron su reconocimiento formal del estado de Palestina el domingo, días después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldara abrumadoramente una resolución que pidió la implementación de una solución de dos estados para Israel y Palestina.

Entre estas naciones, Canadá fue el primero en hacer su anuncio, seguido de Australia Y luego el Reino Unido. La medida sigue sus compromisos anteriores de estos países para otorgar reconocimiento si Tel Aviv no acordó un alto el fuego en el conflicto en curso. Más de 140 países ya han reconocido a Palestina. Las decisiones del Reino Unido y Francia son consideradas tan significativas como ambos son miembros del G7 y el Consejo de Seguridad de la ONU.

El 12 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que revivió una solución de dos estados para Israel y Palestina, menos de 24 horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que nunca habría un estado palestino. India se encontraba entre las 142 naciones que votaron a favor de la resolución titulada «Endoso de la Declaración de Nueva York sobre el asentamiento pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de dos estados».

El domingo, Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se opuso firmemente al Reino Unido, Canadá y a Australia para reconocer a Palestina y dijo que no habrá estado palestino al oeste del río Jordania. En una declaración fuertemente redactada publicada en PMO, condenando la medida, el primer ministro Netanyahu prometió dar una respuesta a los países después de su visita a los Estados Unidos.

«No habrá un estado palestino. La respuesta al último intento de forzarnos a un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará después de mi regreso de los Estados Unidos», dijo Netanyahu. Netanyahu alegó que al reconocer a Palestina, están «gratificando el terror con un enorme premio», expresando su determinación de no dejar que esto suceda.

«Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre: estás recompensando el terror con un premio enorme. Y tengo otro mensaje para ti: no va a suceder.

«Hemos hecho esto con determinación y con una estadista astuta. Además, hemos duplicado el asentamiento judío en Judea y SamariaY continuaremos en este camino «, agregó.

