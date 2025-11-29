Francia profundiza su asociación con el cine indonesio

Francia y Indonesia están fortaleciendo su asociación cultural estratégica a través de un conjunto ampliado de iniciativas cinematográficas, como el Laboratorio de Cine Francia-Indonesia regresa para su segunda edición en Mercado JAFF.

Indonesia es una prioridad clave para el gobierno francés y la cultura está en el centro de la asociación estratégica, según Fabien Penone, embajador de Francia en Indonesia, Timor Leste y la ASEAN. La asociación reconoce que ambos países tienen industrias culturales importantes y dinámicas que cubren diferentes sectores, especialmente el cine, afirma.

La colaboración se basa en compromisos gubernamentales de alto nivel, incluidas las visitas de estado de los presidentes Emmanuel Macron y Prabowo Subianto. En julio, el Ministro de Cultura francés dio la bienvenida a sus homólogos indonesios a París, donde adoptaron una hoja de ruta cultural con especial énfasis en el cine, dice Penone.

El Laboratorio de Cine Francia-Indonesia, que se celebrará del 27 de noviembre al 1 de diciembre en Yogyakarta, ha ampliado significativamente su edición inaugural de 2024. «Estamos identificando talentos emergentes en Indonesia, los seguimos y los asesoramos», dice Penone. Variedad en el Mercado JAFF. «Este año hemos identificado seis equipos, productores y directores de cine indonesios que están desarrollando su primer o segundo largometraje. El objetivo es básicamente preparar el camino para futuras coproducciones entre Indonesia y Francia».

El laboratorio ha sido reforzado con dos componentes clave. “Primero, escritura de guiones cinematográficos, con el apoyo de la agencia de cine CNC”, dice Penone. «Estamos asesorando a esos jóvenes talentos para que obtengan las herramientas necesarias para poder reunirse con nuestros productores y presentar sus propuestas». El segundo componente es un laboratorio industrial diseñado para ayudar a los cineastas a comprender mejor el ecosistema francés, incluidas las opciones de financiación y el apoyo institucional.

De cara al futuro, “en 2026, organizaremos reuniones de coproducción no sólo para Indonesia, sino también para algunos otros países del Sudeste Asiático, y luego tendrán la oportunidad de conocer a nuestros productores”, afirma.

En el laboratorio de este año participan cinco expertos franceses, entre ellos Thomas Rosso, coordinador general de la Semana de la Crítica de Cannes, y cuatro productores que ya trabajan en el Sudeste Asiático. “El laboratorio es más largo que el año pasado, por lo que tenemos mucho más tiempo para acompañar a estos jóvenes talentos”, señala Penone.

Más allá del laboratorio, Francia está lanzando múltiples iniciativas para elevar el perfil internacional del cine indonesio. La Cinemateca Francesa organizará una retrospectiva del cine indonesio a partir del 10 de diciembre en París, mostrando las principales películas indonesias desde la independencia hasta la actualidad y brindando visibilidad al cine indonesio ante el público francés y los profesionales de la industria, dice Penone.

El Ministro de Cultura de Indonesia, Fadli Zon, asistirá y se reunirá con la Ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, para discutir una mayor puesta en práctica de la hoja de ruta de julio.

En 2026, los cineastas indonesios ganarán visibilidad en los festivales franceses especializados. El Festival de Cine de Gérardmer centrará por primera vez a Indonesia, con el cineasta Joko Anwar como invitado de honor, afirma Penone. El embajador señala que esto crea oportunidades para proyectar el trabajo de Anwar, y lo describe como uno de los cineastas de terror y fantasía más talentosos de Indonesia.

El Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand también presentará cortometrajes indonesios. «Creemos que hay muchas oportunidades para los jóvenes cineastas indonesios porque los cortometrajes aquí son muy creativos, muy interesantes. Queremos mostrar el dinamismo del cine indonesio», dice Penone.

La Semana de la Crítica de Cannes ha anunció Next Step Studio Indonesiaun programa de cocreación de cortometrajes para directores emergentes de Indonesia que se lanzará en mayo de 2026.

La asociación enfatiza el aprendizaje recíproco. «Esta es una verdadera asociación», dice Penone. «Estamos cofinanciando todos nuestros programas, codefiniendo los objetivos y co-implementando todas las iniciativas. Tenemos mucho que aprender y ganar de nuestra asociación con Indonesia. Consideramos que ambos países son creativos con muchas historias que contar, con muchos talentos. Queremos fusionar nuestro poder blando».

La colaboración opera según los principios descritos en la Declaración de Borobudur entre los dos presidentes. Francia está trabajando con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía Creativa de Indonesia y los gobiernos regionales, incluidos Yakarta y Java Central.

Si bien Francia e Indonesia no han formalizado un tratado de coproducción, Penone prioriza los resultados por encima de la burocracia. «Queremos ser muy operativos. Se pueden firmar muchos papeles. Lo que queremos son resultados concretos, y así es como estamos trabajando», afirma. El marco estratégico existe a través de declaraciones presidenciales y hojas de ruta ministeriales, con un objetivo claro de desarrollar la coproducción a través de proyectos concretos y no solo acuerdos sobre el papel.

JAFF Market, el primer mercado cinematográfico a gran escala de Indonesia, se está convirtiendo en una plataforma clave. «Consideramos que el mercado JAFF es muy estratégico. El mercado está creciendo. Está empezando a ser uno de los mercados cinematográficos más importantes de Asia y, con seguridad, del sudeste asiático», afirma Penone.

La Embajada de Francia organiza el Festival Sinema Prancis en Indonesia desde hace 26 años, y la 27ª edición de este año coincide con el Indonesia-France Film Lab en el JAFF Market.