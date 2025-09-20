Francia está lista para admitir la soberanía palestina en las Naciones Unidas, Macron: enfatizo mi intención

Yakarta, Viva – Francia está lista para declarar oficialmente el reconocimiento de la soberanía del país Palestina antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) el 22 de septiembre.

Presidente Emmanuel Macron Afirmar que la preparación confirma que el paso es parte de realizar un plan de paz más amplio para el Medio Oriente.

«He hablado con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas … reitero al presidente Abbas sobre mi intención de reconocer al estado palestino el lunes después de mañana en Nueva York,«Macron dijo en las redes sociales X, citada el sábado 20 de septiembre de 2025.

En respuesta a la declaración de Macron, también se dice que Abbas enfatiza su compromiso de implementar las reformas necesarias para renovar el liderazgo del estado palestino.

La 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU se ha abierto en Nueva York desde el 9 de septiembre. La sesión incluirá una reunión de alto nivel durante una semana, incluida una sesión de debate general del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.

Mientras tanto, informado por el Daily Politico el viernes, el régimen sionista israelí está preparando un paso de respuesta sobre la decisión francesa de reconocer al estado palestino.

Los pasos de respuesta se están considerando, entre otros, la aceleración de la disputa palestina de Cisjordania y el cierre del consulado francés en Jerusalén.

Un diplomático francés le dijo a los medios que París también estaba revisando varios escenarios para responder a los pasos de Israel. El estado palestino ha sido reconocido por 147 países, incluida Rusia.

En 2024, Estados Unidos vetó el estado de membresía plena para Palestina en las Naciones Unidas. Pero en el mismo año, otros 10 países declararon el reconocimiento de Palestina, incluidos Irlanda, Noruega, España y Armenia. (Hormiga)