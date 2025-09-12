Francia despliega chorros de Rafale en Polonia después de incursiones de drones rusos







El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves el despliegue de tres aviones de combate Rafale para Polonia En respuesta a las recursiones recientes de drones rusos, diciendo que la medida tenía como objetivo fortalecer el flanco oriental de la OTAN y proteger la seguridad europea.

En una publicación sobre X, Macron dijo: «Después de las incursiones de drones rusos en Polonia, he decidido desplegar tres aviones de combate Rafale para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco y del flanco oriental de la OTAN junto con nuestros aliados».

El líder francés dijo que había transmitido esta decisión directamente al primer ministro polaco Donald Tusk el miércoles. También discutió el asunto con el Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg y el primer ministro británico Keir Starmer, a quien Macron señaló que estaba «dedicado a la defensa del flanco oriental».

Macron enfatizó que defender a Europa contra Acciones rusas sigue siendo central para la estrategia francesa y de la OTAN. «La seguridad del continente europeo es nuestra máxima prioridad», dijo, y agregó, «no cederemos a la creciente intimidación de Rusia».

El anuncio francés se produjo después de que el ejército de Polonia dijo que derribó a los drones rusos que habían cruzado su espacio aéreo durante las huelgas en Ucrania a principios de esta semana. Varsovia ha invocado desde entonces el Artículo 4 de la OTAN, pidiendo consultas entre aliados sobre la amenaza.

El movimiento marca una de las contribuciones militares más directas de Francia a la defensa aérea de la OTAN en Europa Oriental Desde la invasión a gran escala de Rusia de Ucrania comenzó en 2022.

Radoslaw Sikorski, viceprimer ministro de Polonia, dijo que la escala del incidente mostró que era intencional. Al afirmar que el número de drones que ingresaron al espacio aéreo polaco lo convierte en un acto deliberado de Rusia, informó CNN.

El ministro de Interior de Polonia dijo más tarde que se habían detectado 16 drones en todo el país, con escombros dispersos en un área amplia, según CNN.

Dirigirse al parlamento polaco, Primer ministro Donald Tusk advirtió que, si bien Polonia no estaba en guerra, la situación era más peligrosa que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial.

«No había razón para decir que Polonia estaba en un estado de guerra, pero estaba más cerca de un conflicto que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial», dijo. El Primer Ministro agregó que Polonia se enfrentaba a un «enemigo que no oculta sus intenciones hostiles». Tusk también anunció que Polonia había invocado el artículo 4 del Tratado de la NATA, que permite que la Alianza convencer a las amenazas a la seguridad de la seguridad de los Estados Mays.

