Francia despliega 1.400 bomberos para evitar la rehisión de un incendio forestal masivo de Aude







Unos 1400 bomberos fueron desplegados el sábado en Francia La región del sur de Aude para evitar que el incendio forestal más grande del país en décadas reaveque, ya que a todos los residentes se les permitió regresar a sus hogares. El prefecto de Aude, Christian Pouget, dijo: «La pelea continúa, los bomberos todavía están trabajando en la reenchufación (del incendio)». El incendio dejó a una persona muerta y 25 personas heridas, incluidos 19 bomberos.

El sur de Europa ha visto múltiples incendios grandes este verano. Los científicos advierten que cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequedad, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

