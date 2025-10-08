Francesco Bagnaia revela el caos en Mandalika MotoGP, ¡Ducati califica la carrera como un desastre!

VIVA – ducati admitió que no sabían a ciencia cierta qué provocó el fracaso total de Francesco «Pecco» Bagnaia en la serie MotoGP Indonesia y el equipo técnico afrontan ahora una semana difícil para encontrar una solución.

en el circuito mandalakaBagnaia lo volvió a experimentar actuar Desafortunadamente, la clasificación sólo pudo colocarlo en la 16ª posición, finalizando último en la sesión de Sprint, hasta que finalmente se estrelló en la carrera principal desde la última posición.

Piloto de Ducati, Francesco Bagnaia

El director del equipo Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, admitió que su partido no sabía con certeza la causa del drástico descenso de rendimiento de Bagnaia después de haber aparecido dominante en la serie anterior en Japón. Ahora, Ducati debe trabajar duro para estudiar los datos y encontrar respuestas antes de la próxima carrera en Phillip Island.

Si bien Ducati sigue evitando confirmar qué parte de su actual motor Bagnaia deriva ahora del GP24 del año pasado, la fábrica dice que el mismo paquete se utiliza en Japón e Indonesia.

«Pecco afronta un fin de semana muy difícil después de un fin de semana extraordinario en Japón», afirmó Tardozzi, citado por VIVA de Chocar Miércoles 8 de octubre de 2025.

«Estamos realmente pensando en lo que pasó, y Gigi y los ingenieros ya están centrados en este problema. Tenemos confianza en la velocidad de Pecco y tenemos que descubrir por qué ocurrió este desastre este fin de semana», añadió.

En medio de la presión pública y mediática, Tardozzi subrayó que la confianza del equipo en Bagnaia no ha cambiado en nada. Ducati incluso limitó deliberadamente la interacción de Bagnaia con los medios después de la carrera para mantener la condición mental del corredor.

La carrera de Mandalika fue uno de los peores resultados de Bagnaia en las últimas tres temporadas. Desde 2022, rara vez ha salido del top 10 y casi nunca ha dejado de terminar a menos que sea por un accidente.

Con este fracaso, su cuenta de puntos en la clasificación ahora está amenazada, especialmente después de que su compañero de equipo Enea Bastianini y corredores de Pramac como Jorge Martín parecieron más consistentes.

Tardozzi dijo que se llevará a cabo una evaluación importante antes de la serie de Australia la próxima semana. Ducati quiere asegurarse de que un incidente similar no afecte el resto de la temporada.