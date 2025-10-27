¡Francesco Bagnaia está furioso! Condena la decisión de arrancar Moto3 en Sepang tras el accidente

VIVA – Eventos Moto GP Malasia 2025 en el Circuito de Sepang estuvo marcado por una gran polémica después de que los organizadores decidieran celebrarlo carrera clase Moto3a pesar de que acababa de ocurrir un grave accidente que involucraba a dos corredor tiempo.

La estrella de MotoGP y dos veces campeón del mundo, Francesco “Pecco” Bagnaia, fue una de las voces que más criticó la decisión. Consideró que esta medida era una decisión «inadecuada e insensible» a la condición de los conductores implicados en el grave incidente.

Cronología de Accidentes en la Clase Moto3

El incidente se produjo en la vuelta de calentamiento (vuelta de reconocimiento) antes del inicio de la carrera de Moto3. Dos jóvenes pilotos, José Antonio Rueda del Red Bull KTM Ajo y Noah Dettwiler del CIP Green Power, se vieron involucrados en una violenta colisión en la recta antes de la última curva.

Según se informa, Dettwiler experimentó problemas técnicos en motor KTM, lo que provocó que la velocidad de la moto disminuyera bruscamente. Al mismo tiempo, Rueda, que venía por detrás a gran velocidad, no tuvo tiempo de esquivar y golpear la parte trasera de la moto de Dettwiler. El violento impacto los arrojó a ambos de la moto, y el mariscal detuvo inmediatamente la sesión para realizar una evacuación médica.

Ambos corredores fueron trasladados en helicóptero al hospital. Rueda sufrió fracturas y contusiones, mientras que en ese momento no se pudo determinar el estado completo de Dettwiler.

Sin embargo, poco menos de una hora después del incidente, los organizadores de MotoGP decidieron continuar la carrera de Moto3 con la distancia reducida a 10 vueltas. Esta decisión provocó la ira de muchos partidos, incluidos los principales corredores como Bagnaia.

En una entrevista posterior a la carrera de MotoGP, Bagnaia expresó firmemente su desacuerdo con la decisión. Consideró que la carrera no debería haber continuado, ya que dos corredores acababan de ser trasladados de urgencia al hospital en condiciones inciertas.

«Es muy difícil para mí concentrarme. Es muy difícil volver a subirme a la moto después de lo que pasó en Moto3. No me parece justo que volvamos a la moto sin ninguna información sobre lo que pasó», dijo Francesco Bagnaia, citado por VIVA de Chocar Lunes 27 de octubre de 2025.