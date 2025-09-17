Francesco Bagnaia encuentra la clave de estabilidad del motor en las pruebas de MotoGP MotoGP

VIVA – corredor Ducati, Francesco Bagnaiamostrando desarrollos significativos en su rendimiento después de encontrar soluciones relacionadas con problemas motor que interfiere con la estabilidad en la esquina durante la temporada 2025.

Esto se puede ver profundamente juicio Oficialmente en el Circuito de Misano el lunes 15 de septiembre de 2025, donde Bagnaia realizó una serie de pruebas técnicas productivas.



Francesco Bagnaia y Marc Márquez en MotoGP Assen 2025

Durante la sesión de prueba, Bagnaia completó 71 vueltas, registró el tiempo de vuelta más rápido, que fue un segundo mejor que el récord de tiempo en la carrera anterior.

«Estoy bastante feliz porque podemos centrarnos más en el paquete de este año. Debo decir que no es fácil descubrir en qué dirección tomar porque, a diferencia del pasado, tienes que buscar en otros lugares para el rendimiento», dijo Bagnaia, citada por Viva de Chocar Miércoles 17 de septiembre de 2025.

Aunque tuvo un accidente menor en la esquina 1, todavía pudo mantener la velocidad y la estabilidad, lo que demuestra que el desarrollo de la motocicleta fue de acuerdo con el plan.

Colaboración con Casey Stoner

Lo que hizo que la prueba esta vez sea interesante fue la presencia de Casey Stoner, un ex campeón mundial de MotoGP, que ayudó a proporcionar información técnica. Stoner se ve activo en ayudar a Bagnaia, que van desde la configuración del motor hasta brindar asesoramiento sobre estilos de conducción y gestión de curvas.

El propio Bagnaia admitió que la presencia de Stoner era muy importante. Según él, la perspectiva del ex campeón mundial proporciona una idea que es difícil de obtener solo a través de datos técnicos. Esta interacción ayuda a Bagnaia a comprender cómo maximizar el potencial de las motocicletas Ducati, especialmente en el sector que anteriormente eran los principales obstáculos.

Cambios en la configuración del motor

En el juicio, el equipo de Ducati realizó varios ajustes técnicos. Uno de ellos es un cambio en la distribución del peso del motor para aumentar la estabilidad al ingresar a la curva. Aunque Bagnaia no especificó específicamente los cambios técnicos realizados, dijo que lograron encontrar la dirección correcta para mejorar el rendimiento del motor.

Además, Bagnaia también registró el mejor tiempo de vuelta con neumáticos que se han utilizado para 21 vueltas, lo que muestra que el motor ahora es más estable y receptivo. Esto es importante para la carrera de sprint y la carrera principal, donde el motor debe poder sobrevivir en una condición de neumático más larga sin perder el rendimiento.

Optimismo hacia la próxima carrera

Aunque los resultados del ensayo muestran un progreso positivo, Bagnaia sigue siendo cuidadoso al evaluar la efectividad de la mejora. Hizo hincapié en la importancia de los experimentos avanzados y la evaluación continua para garantizar la consistencia del rendimiento motor en varios circuitos con diferentes caracteres.

El siguiente objetivo es la carrera en Japón, donde Bagnaia espera aplicar los resultados de esta prueba para lograr un rendimiento óptimo. Se espera que las mejoras en el sector de Bend, la estabilidad de la motocicleta y la eficiencia de los neumáticos sean la clave del éxito en la próxima serie.



Ducati Racer, Francesco Bagnaia

Este ensayo en Misano confirmó que la colaboración entre corredores y ex campeones mundiales puede acelerar el desarrollo de motocicletas y encontrar soluciones técnicas significativas. Con la guía de Casey Stoner y los ajustes técnicos apropiados, Bagnaia logró aumentar la estabilidad, la velocidad y la consistencia del motor Ducati.

Este paso es una señal positiva para que Ducati y Bagnaia se enfrenten a la temporada 2025 restante de MotoGP. Se espera que la innovación técnica, la evaluación continua y el enfoque colaborativo sean una fórmula exitosa para que este corredor italiano compite en la parte superior de la posición mundial.