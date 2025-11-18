Francesco Bagnaia empieza a preocuparse por su futuro con Ducati en MotoGP

valencia, viva – Francesco Bagnaia atravesando una temporada 2025 nada fácil como piloto de fábrica ducati. Esta condición le hizo empezar a preocuparse por su futuro con el equipo que había hecho famoso su nombre.

A lo largo de la temporada, campeón del mundo. MotoGP dos veces eso solo resultó en dos victorias en grandes premios. Estos resultados lo colocaron en el quinto lugar en la clasificación final, su peor logro desde que vistió el uniforme del equipo de fábrica.

El hombre con el apodo Pecco Bagnaia Admitió que tuvo dificultades para encontrar confianza sobre la parte delantera de la moto GP25. La situación empeoró tras las vacaciones de verano cuando su rendimiento siguió decayendo.

La carrera de Valencia fue el ejemplo más evidente cuando se cayó en la primera vuelta por un contacto con Johann Zarco. Calificó el incidente como un incidente de carrera ordinario sin ningún elemento de intención.

El accidente amplió la tendencia negativa de Bagnaia de no poder terminar cinco veces seguidas el domingo. En las últimas siete carreras, el único resultado positivo fue una sorprendente victoria en el GP de Japón.

Esta situación plantea una gran pregunta: si Bagnaia todavía está seguro de querer quedarse en Ducati. La presión aumentó porque su rendimiento no mejoraba y las relaciones con el equipo parecían tensas.

Aun así, Ducati sigue mostrándole todo su apoyo. Bagnaia también destacó que todavía quiere hacer de Ducati el último equipo de su carrera.

«Quiero seguir con Ducati», dijo tras la carrera de Valencia, según cita VIVA Automotriz de Crash, martes 18 de noviembre de 2025. Agregó que Ducati fue el equipo que le dio la oportunidad de ganar el título mundial.

Bagnaia también afirmó que había hecho una contribución importante al desarrollo de las motocicletas. Según él, la moto es ahora un paquete que pueden utilizar todos los pilotos de Ducati de forma competitiva.

Su ambición es terminar su carrera en el equipo en el que ha jugado desde su debut en MotoGP en 2019. Sin embargo, admite que las negociaciones contractuales aún no han comenzado.

«Tal vez empecemos a hablar de eso este invierno, no lo sé», dijo. Destacó que no fue él quien determinó cuándo comenzaron las negociaciones.

Pecco Bagnaia ha estado con Ducati desde el inicio de su carrera en MotoGP y ganó dos títulos mundiales en 2022 y 2023. Ahora espera que la temporada 2026 sea un punto de reactivación antes de que su futuro esté realmente decidido.