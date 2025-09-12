Francesco Bagnaia elija Waspada antes de MotoGp Cage Racing

VIVA – Hacia carreras la jaula en Misano World Circuit Marco Simoncelli, un corredor de pilar Ducati Equipo de Lenovo, Francesco Bagnaia O quién se llama familiarmente Pecco, declaró una actitud optimista a pesar de que todavía es cauteloso. Después de experimentar un pesado fin de semana en el Circuito de Barcelona-Catalunya,

Espera que su actuación pueda aumentar frente al público en la serie. Motogp San Marino.

Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Maverick Vinales de MotoGP Qatar 2025

«Miré la carrera en Barcelona positivamente, sí, pero no feliz», dijo Francesco Bagnaia a MotoGP.com antes del Gran Premio de San Marino, citado por Viva el viernes 12 de septiembre de 2025.

Evaluación después de los malos resultados en Barcelona

En la serie anterior de Catalunya MotoGP, Bagnaia tuvo que tragar resultados decepcionantes. No pudo competir en la sesión de clasificación y solo comenzó la carrera desde la posición 21. Aunque logró meter hasta la séptima posición durante la carrera, continuó terminando con una diferencia de aproximadamente 16 segundos del ganador de la carrera.

Este resultado hizo que su confianza hubiera disminuido, así como destacando la existencia de problemas técnicos y la configuración en su motocicleta GP Ducati Desmoedici.

Bagnaia considera que la falta de agarre de neumáticos (agarre) y dificultad para obtener la velocidad máxima (velocidad máxima) es la principal porque no es competitiva todos los fines de semana en Barcelona.

Dijo que este mal desempeño debería ser un material de evaluación para no repetirse en la próxima carrera.

Misano, una canción más amigable para Ducati

Frente a la serie de San Marino MotoGP en Misano, Bagnaia se siente más segura. Explicó que las características de la pista de Misano eran muy diferentes de Barcelona. La superficie del asfalto Misano es famosa por tener un alto agarre, lo que permite que el neumático funcione de manera óptima y admite el típico estilo de carreras Ducati.

Además, Misano es uno de los circuitos muy familiares para Bagnaia. A menudo practica y prueba la moto allí, por lo que comprende los entresijos de cada curva y la condición de su pista.

Este factor es una ventaja especial que se espera que mejore el rendimiento de Ducati mientras lo ayuda a parecer competitivo desde la sesión de entrenamiento hasta la carrera principal.

Centrarse en la consistencia y la preparación técnica

Aunque optimista, Bagnaia enfatizó que ella y el equipo no deberían ser descuidados. Según él, la clave principal para elevarse es garantizar que todas las sesiones funcionen de manera consistente.

Hizo hincapié en la importancia de encontrar la configuración correcta de la motocicleta desde el principio, para no repetir las dificultades en las sesiones de calificación como en Barcelona.

Bagnaia también destacó la necesidad de una buena gestión de neumáticos porque la temperatura de la ruta de Misano a menudo es alta, lo que puede hacer una degradación rápida de los neumáticos. Una estrategia de carrera madura será un determinante de si puede cerrar el fin de semana con mejores resultados.

Motivación adicional en la carrera de jaula

La carrera en Misano tiene un significado especial para Bagnaia. Además de estar cerca de la sede de Ducati, este circuito también es su propio hogar, por lo que el apoyo de los fanáticos locales será muy grande. Admitió que el apoyo moral del público italiano podría ser una inyección adicional de motivación para elevar el rendimiento del equipo.

Bagnaia dijo que aparecer frente a los fanáticos él mismo lo emocionó más, pero también tuvo que controlar la presión para no cargar con altas expectativas.

Antes del San Marino MotoGP en Misano, Francesco Bagnaia espera que una condición de pista más amigable pueda ayudarlo a salir de un momento difícil después de resultados decepcionantes en el MotoGP de Catalunya.

Ducati Racer, Francesco Bagnaia

Él cree que la combinación de alto agarre de asfalto, en el conocimiento profundo de las pistas, la preparación técnica madura y los fanáticos de soporte completo pueden ser la clave para llegar al podio.

Aunque sigue siendo consciente de los desafíos técnicos, Bagnaia es optimista de que Misano puede ser un punto de inflexión importante para restaurar su mejor rendimiento en la búsqueda de títulos mundiales esta temporada.