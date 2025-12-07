Francesca Scorsese sobre trabajar con papá Martin Scorsese en Saints

Había una cosa francesca scorsese no se sentía cómoda cuando dirigió un episodio para la casa de su padre. Nación zorro serie «Martín Scorsese Presenta: El santos”sobre San Carlos Acutis.

Acutis, un adolescente italiano conocido por ser un católico devoto y promover la religión en Internet, tenía solo 15 años cuando murió de leucemia en 2006. Conocido como el primer santo milenario, fue canonizado en 2015.

A Francesca se le dio la opción de filmar el cuerpo de Acutis, que está sepultado y expuesto en un ataúd de cristal en Asís, Italia. «Fue un poco inquietante porque es un niño pequeño. Le pusieron una máscara de silicona y parece perfectamente conservado», me dice. «Parece un niño durmiendo, como uno de mis amigos, y está en chándal y zapatillas de deporte… Hubo un poco de desacuerdo sobre si íbamos a filmar su cuerpo o no. Después de que dejé su cuerpo, pensé: ‘No, no podemos. Simplemente se siente muy mal’. Así que utilizamos una cantidad muy pequeña de material de archivo para no alterar la paz allí”.

La infancia de Francesca fue religiosa. “Tuve mi comunión, tuve mi confirmación. Iba a las clases para superar todo eso”, recuerda. «Iba a la iglesia. Oraba todas las noches. A veces, mi papá me leía la Biblia como si fuera un cuento antes de dormir».

Pero la fe de Francesca comenzó a decaer en su adolescencia, especialmente cuando fue testigo de la batalla de su madre Helen contra la enfermedad de Parkinson. “A menudo me preguntaba: ‘¿Por qué Dios hace cosas malas a las personas buenas o permite que les sucedan cosas malas a las personas buenas?’”, dice. «Mi mamá fue un gran punto de lucha para mí a medida que crecí y eso empeoró mucho. Cuando comenzó a convertirse en algo muy frecuente en mi vida, creo que esa es una gran parte de por qué me alejé de mis creencias».

Los créditos de dirección de Francesca incluyen tres cortometrajes. También es actriz, mejor conocida por su trabajo en la serie de HBO de Luca Guadagnino, «We Are Who We Are», y se ha desempeñado como directora creativa en varios proyectos comerciales. Hace unos dos años, ella y su padre se convirtieron en éxitos virales por sus videos conjuntos que Francesca publicó en TikTok.

Mientras filmaba el episodio de “Saints”, que se estrena el domingo 7 de diciembre en Fox Nation, le enviaba diarios a su padre, quien se desempeña como narrador de la serie y como productor ejecutivo. “Recibía una llamada o un mensaje de texto y él me decía: ‘Estos junquillos se ven geniales’”, recuerda Francesca. «Nunca me dieron ninguna nota hasta que estuve en postproducción. Quiero decir, todo lo que dijo fue completamente válido».

Francesca reconoce que es una de las llamadas «nepo-bebé»: «Obviamente obtuve esto porque mi padre estaba supervisando todo como productor ejecutivo. No voy a negar nada. Es un honor que me den una oportunidad como esta y voy a hacer lo mejor que pueda».

Francesca admite que tuvo “algunas dudas” al trabajar en un proyecto de Fox Nation debido a la política asociada con Fox. “Pero sé cómo se siente mi papá con todo”, dice. «Siento más o menos lo mismo que él en términos de política y todo eso, lo admiro y realmente sigo sus pasos la mayor parte del tiempo. Pero Fox fue el único que apoyó este proyecto y quiso darle vida. Creo que hay algo que decir al respecto».

A continuación, Francesca dirigirá “Adults”, un cortometraje de comedia negra sobre la infancia de su madre. “Mi mamá creció en París y su papá estaba allí en la embajada estadounidense”, dijo. «Es una historia de padre e hija».

Los Scorses pasarán la Nochebuena en casa con la familia. «Cenaremos y abriremos los regalos», dice Francesca. La víspera de Año Nuevo la pasaremos en la oficina de Martin Scorsese: «Veremos una película y luego veremos los fuegos artificiales en la televisión. Tomaremos un poco de champán, tal vez serviremos un poco de Nobu».