Frances McDorman, Joel Coen para producir la curva en el río

Pareja ganadora del Oscar Frances McDormand y Joel cos han firmado el producto ejecutivo «The Bend in the River», un documental de larga duración que debutará en el Festival de cine de Telluride.

La película es la última entrega de la trilogía Doc del Director Robb Moss sobre un grupo de amigos de espíritu libre que navegan por la vida. (Piense en las docuserías «7-Up» de Michael Apted). Moss, un veterano cineasta y profesor de Harvard, comenzó a filmar al grupo de cinco amigos en 1978, cuando trabajaban como guías fluviales en Colorado. Los veintitantos amigos y su viaje por el río Colorado se convirtieron en el tema del Doc «Riverdogs» de 1982. Moss siguió con el documento de 2003 «El mismo río dos veces», que sigue al mismo grupo de amigos que llegan a un acuerdo con las complejas realidades de la edad adulta.

«The Bend in the River» teje las nuevas imágenes del grupo con viejas imágenes de su juventud. Ahora en sus sesenta años, la película captura al grupo que ha tenido trabajos, se casó, tenía hijos, vieron a esos hijos casados, divorciados, se volvieron a casar, ayudaron a criar nietos, soñaron, sufrieron, sucedieron y sobrevivieron.

«La filmación de cinco amigos íntimamente durante casi cincuenta años me dio la oportunidad de observar de cerca la acción del tiempo en las vidas y los cuerpos de mis amigos y, por supuesto, en mi propia vida y cuerpo también», dice Moss. «Mientras nuestro envejecimiento lleva» la curva en el río «hacia adelante, es la costura de los momentos olvidados de nuestras vidas que anima la película. La vida no es ordenada: nuestro deseo de hacer y volver a hacer recuerdos a menudo trastorna las cosas, incluso a medida que comprendemos el significado. ¿Qué significa vivir una vida? Mosaico cinematográfico, cuya forma y propósito emergen con el tiempo «.

McDormand y Coen son dos de los seis ganadores de los Oscar ejecutivos que producen «The Bend in the River». La pareja se une a Lisa Remington («la única chica en la orquesta»), Shane Boris («Navalny») Geralyn Dreyfous («Nacido en burdeles») y Jeff Reichert («American Factory»).

