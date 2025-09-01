France TV Distribution se lanza ‘When the Night llega’ en Rendez-Vous

Distribución de TV de Francia ha lanzado ventas internacionales para nuevas series «When the Night Come», que explora el impacto de la violencia sexual, en el Unifrance Rendez-Vous En Le Havre.

Creada por Marine Gacem y producida por la principal compañía de producción de televisión francesa Elephant Story for France TV, la serie de seis partes, inspirada en verdaderos eventos, sigue a cuatro mujeres,-Stéphanie, Camille, Isabelle y Nafissa, todas víctimas de un violador en serie, que se unen a fuerzas, se niegan a permanecer en silencio y habla a una comunidad silenada.

Asaltados en medio de la noche en sus hogares en una ciudad costera, cuentan el mismo modus operandi, el mismo shock. Con la ayuda de Karine, un oficial de policía, y Romain, el hermano atormentado de Stéphanie, las mujeres luchan por reconstruir sus vidas.

Dirigida por Franck Steen de un guión de Gacem, Claude Carpentier y Clara Lemaire-Anspach, la serie «explora poderosamente y con precisión el impacto de la violencia sexual en las víctimas y los que los rodean», dijo France TV Distribution.

«When the Night Come» está protagonizada por Charlie Bruneau, Raphaël Lenglet, Alice Daubelcour, Antoine Hamel, Jérémie Poppe, Ludmilla Dabo, Grégoire Bonnet, Christine Citti, Arièle Sémenoff, Myriam Bourguignon y Marie Mallia.

La serie es uno de los nuevos programas de nuevos programas que France TV Distribution está presentando en Rendez-Vous, entre ellos «Vendetta», que abre el mercado de este año y el drama histórico de esclavos «Desactivado. «

Otros aspectos destacados incluyen el drama criminal de cuatro partes «LAURA’S TRATIMENTS». Sigue a Laura, una farmacéutica y madre, que ha dedicado su vida a ayudar a las víctimas de violencia doméstica, incluso fundando a la organización mujeres de pie. Pero cuando es testigo del impactante asesinato de uno de sus miembros, su mundo está destrozado. Tormentada por el femicidio e indignado por la indiferencia del sistema de policía y justicia, Laura decide tomar el asunto en sus propias manos.

«LAURA’S TRATOMENTS», producido por Tetra Media Fiction para Francia 2, está protagonizada por Valérie Bonneton junto con Samir Guesmi, Pascal Rénéric, Pauline Parigot, Yannick Rénier y Catherine AM.

«Kitchen Hustle», mientras tanto, sigue a tres jóvenes ambiciosas mujeres: Johanna, una sous-chef en un restaurante con estrellas Michelin, Amandine, que abandonó la escuela de negocios para servir mesas, y Vivian, que sueña con convertirse en un crítico de alimentos, que se une para dejar su huella en la gastronomía parisina, un mundo elitista, cortocircuito.

Producido por CG CINE Para Francia 2, «Kitchen Hustle» está protagonizada por Yowa-Angélys Tshikaya, Louise Labèque, Edouard Sulpice y Jean-Hugues Anglade.