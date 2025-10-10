France TV Distribution lanza los tratamientos de Laura, ganador de La Rochelle

Distribución de televisión en Francia se ha embarcado en “Los tratamientos de Laura”, un thriller social aclamado por la crítica que recientemente obtuvo los máximos honores en el Festival de ficción de La Rochelle. El distribuidor internacional iniciará las ventas en la próxima semana mipcom en cannes.

Producida por Tetra Media Fiction y Torcello, la serie de cuatro capítulos está protagonizada por Valérie Bonneton (“Little White Lies”) como Laura, una farmacéutica de un pequeño pueblo que dirige un grupo de apoyo para víctimas de abuso doméstico. Cuando uno de los miembros de su grupo es asesinado ante sus ojos y la petición de ayuda de otro queda sin respuesta, Laura se ve impulsada a actuar. Consumida por el dolor y la ira hacia un sistema que hace la vista gorda, se toma la justicia por su propia mano. Pero ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para defender a las mujeres que ha jurado proteger?

Hablando con Le ParisienLos cocreadores Marie Kremer y Frédéric Krivine (“Un pueblo francés”) explicaron que si bien la serie no se basa en una historia real, se basa profundamente en problemas sociales reales. Kremer dijo que querían explorar “la falta de justicia para las mujeres” a través de la ficción, contando la historia desde la perspectiva de alguien que no es una víctima directa para ayudar a los espectadores a identificarse más estrechamente con ella.

El director Akim Isker dijo que el personaje de Bonneton refleja «nosotros, la audiencia», una persona común y corriente obligada a actuar cuando las instituciones fallan. «No estamos ofreciendo respuestas», añadió. «Nuestro objetivo es plantear preguntas y generar debate».

Para Bonneton, el rodaje fue uno de los más desafiantes emocionalmente de su carrera. «Fue doloroso y muy difícil. Me sentí conmocionada», dijo, recordando sus encuentros con verdaderas sobrevivientes de violencia doméstica y las aleccionadoras estadísticas que muestran que 113 mujeres francesas fueron asesinadas por su pareja o expareja en 2025, en comparación con 118 en 2024.

«Todos conocemos mujeres que han pasado por esto», continuó Bonneton. «Y yo también. Cada año, 200.000 mujeres presentan denuncias, pero muchas más permanecen en silencio por miedo. Entiendo a Laura, ya no puede soportarlo más. Sabe que morirán más mujeres y actúa. Es más fuerte que ella, más allá de lo razonable, casi un sacrificio. Espero que esta serie ayude a generar cambios. Quiero llevar las voces de estas mujeres».