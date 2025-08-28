France TV Distribution lanza el drama histórico ‘Unchained’

Distribución de TV de FranciaEl brazo de ventas de la emisora ​​pública francesa Francia Télévisions ha abordado el drama de esclavos de época «Unchained», que está lanzando internacionalmente en este año Unifrance Rendez-Vous En Le Havre.

«Unchained» se desarrolla en 1806 en la isla de Réunion en el Océano Índico, donde, a raíz de un ciclón mortal, la plantación de Charles Bellevue se encuentra en ruinas.

En quiebra, se ve obligado a vender sus tierras y esclavos, que temen ser desgarrados. Entre ellos, Isaac se niega a aceptar su destino. Acaba de descubrir que Charles Bellevue no es simplemente su maestro sino también su padre.

Impulsado por la ira y un deseo insaciable de libertad, Isaac persuade a Charles para que mantenga la plantación. Impresionado por su resolución, Charles lo nombra como supervisor.

Ahora, Isaac debe equilibrar su nuevo poder con su impulso de proteger a su gente. La serie sigue sus esfuerzos para caminar esta fina línea.

El programa fue creado por Alain Moreau, quien escribió la serie de seis partes con Adriana Barbato y Fanny Talmone, y producida por Tetra Media Fiction, parte de ItvvLa subsidiaria de producción francesa Tetra Media Studio.

«Unchained» está dirigida por Laure de Butler.

La alineación de France TV Distribution en Le Havre también incluye el thriller familiar «Vendetta», que inicia el mercado de televisión Rendez-Vous de este año.

La serie de seis partes cuenta la historia de una familia corso que abarca la década de 1990 hasta la actualidad. Anto, un policía parisino de origen corsicano, juró cuando era niño a su hermano, asesinado en una venganza, para romper el ciclo de venganza que ha afectado a su familia por generaciones. Mientras se prepara para regresar a su tierra natal con su esposa para hacerse cargo del viñedo familiar, es emboscado y deja en coma. Cuando se despierta 10 años después, descubre que su hijo, Santu, ahora un adolescente, está obsesionado con la venganza.

«Vendetta» es producida por CPB Films para Francia 2.

Otros títulos nuevos incluyen el thriller de seis partes «Peligro en el valle. » Ubicado en el tranquilo pueblo de Salvérac, ubicado en la robusta región de Causses, la serie sigue los esfuerzos de un alcalde desafiante para detener una amenaza inminente: un proyecto de perforación de gas de esquisto dirigido por un ingeniero multimillonario y un poderoso consorcio mientras lucha por detener el proyecto, se convierte en un objetivo de amenazas sombrías.

«Danger in the Valley» está coescrito por el exitoso autor francés Michel Bussi y producido por Cinétévé, con sede en París, en coproducción con France TV y Be-Films de Belgium.